Moták rezignovat nehodlá. Stoprocentně věřím, že se z toho dostaneme, řekl o krizi Třince

Zdeněk Moták (60) získal s Oceláři od příchodu do Třince v obou sezonách mistrovský titul i cenu pro nejlepšího trenéra extraligy. V aktuálním ročníku se sice mužstvo pod jeho vedením probojovalo do osmifinále play off Ligy mistrů ze čtvrté příčky, ale v domácí soutěži kleslo už na předposlední místo. Na samotné dno tabulky místo Liberce se Třinečtí nepropadli jen díky lepšímu skóre.

"Největší zodpovědnost za tým nesu samozřejmě já," uvedl během tiskové konference Moták po prohře s Kladnem 1:4. "Je to složité. Máte zodpovědnost vůči organizaci, vůči lidem, kteří v ní pracují anebo ji vlastní. Strašně špatně a těžce beru, když někoho zklamu. Nicméně já doufám, že se mužstvo zvedne a že budeme nejen hrát kvalitně, ale že budeme mít i výsledky," pokračoval.

Rezignovat nehodlá. "Hráči to ví a několikrát jsem říkal, že se snažím bojovat. Jsem bojovníkem," zdůraznil Moták. "Vidím i na hráčích, že nerezignují. Střídačka žije, střídačka se snaží. Střídačka chce. Děláme ale také z přemíry snahy chyby, je to až kontraproduktivní."

Čelil také dotazu, zda hledá nové cesty, jak z krize ven. "Jestli není lepší se na to vykašlat? Nedělat třeba poradu před zápasem na soupeře a uvolnit hráčům hlavu?" ptal se Moták. Na mužstvo apeluje, aby hrálo jednoduše. Uvědomuje si ale, že i tento pokyn má svá úskalí. "Zbytečně se pak zbavujeme kotouče, nejdeme do kombinace, do hry a do herního řešení situací," přiblížil.

Statistiky utkání. Livesport

Před reprezentační přestávkou označil za jeden z důvodů špatného vstupu do sezony náročný program. Oceláři hráli i se zápasy Ligy mistrů neustále třikrát týdně a neměli i kvůli cestování tolik času na trénink. Po pauze ale prohráli všechna tři utkání.

"Poslední dva zápasy před přestávkou jsme hráli velice dobře. S Vítkovicemi (2:1) i Mladou Boleslaví, byť jsme s ní prohráli (2:3). Výborně jsme trénovali. Bohužel prohráváme, což nás určitým způsobem dostává dolů. To nechceme. Tomu se musíme postavit," prohlásil odhodlaně Moták.

V každém ze tří uplynulých zápasů skórovali jeho svěřenci jen jednou. "Jestliže góly nedáváme, musíme pracovat na tom, abychom je nedostávali. To je další věc. V minulých zápasech jsme si pomáhali jen přesilovkami. Dneska jsme dali jeden gól ze hry, gólů je málo. Děláme na tom, aby se situace posunula k lepšímu," řekl Moták.

Od začátku sezony postrádá lídra týmu Martina Růžičku, který už začal s tréninky. "Je to ikona klubu a hráč, který tomu hodně pomůže. Navíc nám chybí Hudy (Libor Hudáček) a Mary (Martin Marinčin). To jsou tři hráči, kteří mají na chod mužstva velký vliv," uvedl Moták na adresu Růžičky, jehož start se blíží. "Nejsem schopen říct, kdy to bude. Je to v dohlednu v řádech dnů," upřesnil kouč. U Hudáčka a Marinčina ale nedokáže odhadnout, kdy budou k dispozici.

Fanoušci ke konci nedělního utkání s Kladnem nevolali po konci Motáka, ale jeho asistenta Marka Malíka. "Nechtěl bych to komentovat. Už jsem to jednou zažil, není to příjemné. A když je to na... no bez komentáře," pronesl Moták, jehož odvolání si přáli někteří příznivci v jeho první sezoně na střídačce Ocelářů.

"Myslím si, že jsme taky měli sedm osm proher za sebou. To se nám taky nevedlo, ale nakonec jsme se z toho dostali. Stoprocentně věřím tomu, že se to podaří zase," dodal Moták.