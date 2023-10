Mozík se poprvé trefil za Spartu. Dostal jsem to krásně na volej, pochvaloval si

Premiérovou trefou v dresu Sparty pomohl obránce Vojtěch Mozík (30) k výhře nad Hradcem Králové v 11. kole hokejové extraligy 3:1 a byl rád, že díky tomu Pražané zabrali. Po úvodní šestizápasové vítězné sérii totiž prohráli tři ze čtyř utkání a do dnešního duelu šli po dvou duelech bez bodu. Odchovanec Mladé Boleslavi, který přišel do Sparty před sezonou ze švédského Rögle, dal v 54. minutě v početní výhodě vítězný gól. Výsledek ještě pojistil v přesilovce pěti proti třem kapitán Michal Řepík (34).

Mozík se po přihrávce Pavla Kousala trefil z pozice mezi kruhy. "Jsem rád. Bylo to v přesilovce, hodně se to tam odráželo, měli jsme tlak do brány a já jsem to dostal na volej. Snažil jsem se netrefit prvního hráče a naštěstí to tam padlo. Zatím jsem se moc ke střele nedostal. Musíme se možná tlačit do střely víc," řekl Mozík novinářům po utkání.

Po nejlepším vstupu do sezony v klubové historii se začátek října Spartě nepovedl. Podlehla doma v 7. kole Kometě Brno 0:2, potom sice porazila Vítkovice 3:2, ale prohrála s Litvínovem 1:4 a v pátek, kdy se po sérii čtyř vystoupení před vlastním publikem vydala do Litvínova, neuspěla po výsledku 2:4. Po úspěchu s Hradcem Králové si Pražané oddechli.

"Byla to ubojovaná výhra, jsme za to strašně rádi. Poslední zápasy nebyly úplně ideální. Jsme rádi, že jsme to zlomili," pochvaloval si Mozík, který v extralize hrál i za Mladou Boleslav a Plzeň. Na kontě má z 208 zápasů 59 bodů za 23 branek a 36 asistencí. "My jsem se hlavně snažili zlepšit hru pět na pět, jít víc do brány. V přesilovkách nám to tam na konci napadalo, za to jsme rádi. Ale chtěli jsme hrát aktivní hokej, napadat a dnes nám to vyšlo."

Klíčem k úspěchu byla i ubráněná oslabení, v kterých Sparta v této sezoně vyniká. Inkasovala jen tři branky z 45 početních výhod soupeřů a má úspěšnost 93,33 procenta. "Zatím to funguje a jsme za to strašně rádi. Vždycky se na to připravujeme, (asistent trenéra) Miloš Hořava nám to nakreslí, výborně tam napadáme vytažení s našimi útočníky a už jsme z toho dali pár gólů. Musíme v tom jedině pokračovat a hrát takhle dál," řekl Mozík.

Sparta v oslabení již čtyřikrát v ročníku skórovala. "Fakt jsme na to vždycky připravení. Rozebíráme si to. Je to paradox čtyři góly v jedenácti zápasech, to jsem ještě za kariéru nezažil. Nesmíme od toho upustit a hrát takhle dál," dodal.

