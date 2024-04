Musíme hrát jako v Americe, v pěti dopředu i dozadu, radí Hájek a vyzdvihl efektivitu Třince

Hokejisté Pardubic nedokázali ve třetím zápase finále play off extraligy proti Třinci navázat na středeční výhru a v sérii prohrávají 1:2. Podle obránce Libora Hájka (26) ale Dynamo na ledě úřadujících mistrů neodehrálo špatný zápas a věří, že v neděli stav série dokáže vyrovnat.

"Myslím si, že jsme hráli dobře. Padly nám tam nějaké blbé góly, které nesmíme soupeři dovolit. Jako tým jsme ale hráli dobře. V neděli na to musíme navázat a proměnit šance. Bude to nový zápas," řekl Hájek novinářům po porážce 3:4.

"Z obou stran to bylo nahoru dolů. Byl to hodně ofenzivní hokej, což je i tím, že se tady hraje na malém hřišti. Pro diváka to byl zajímavý hokej," doplnil bek.

Statistiky utkání. Livesport

Hodnotit, zda bylo třetí finále nejatraktivnější v dosavadním průběhu série, Hájek nechtěl. "Až tak to zmapované nemám. Já se soustředím na zápas, na jednotlivá střídání. Celkově si ale myslím, že byl dobrý. Bylo tam hodně šancí," uvedl reprezentační bek, který do Pardubic přišel v průběhu sezony ze zámoří.

Jedním z klíčových momentů zápasu byl rychlý protiútok a přečíslení v 57. minutě, po kterém Andrej Nestrašil zvyšoval na 4:2 pro Třinec. Pardubice poté již dokázaly v power play jen snížit. "Asi to rozhodlo. Hlavní ale bylo, že proměnili více šancí, než my," řekl Hájek.

Oceláři dnes obecně hrozili hlavně z rychlých brejků. "Musíme hrát v pěti dopředu a v pěti dozadu. Takhle jsme to hráli v Americe. Je to rychlý, zábavný hokej. Na první zápas tady to dnes bylo dobré, zvykli jsme si na to a v neděli to bude lepší," věří odchovanec brněnské Komety.

Pardubice dostaly ve druhém finále Třinec pod tlak i zásluhou důrazné hry u gólmana Ondřeje Kacetla. V dnešním utkání ale rozhodčí hráčům střety u brankoviště pod hrozbou vyloučení zakázali. "Před zápasem nám řekli, že si máme dávat pozor, že nás rozhodčí upozornili, že to takhle nechtějí. Abychom najížděli do hráčů," přiznal Hájek. Nadšený z toho moc nebyl. "Myslím si, že bez toho to nejde. Je to finále," dodal.