Třinec přišel o klíčového obránce. Marinčin si kvůli zranění nezahraje v play off ani na MS

Třinec přišel o klíčového obránce. Marinčin si kvůli zranění nezahraje v play off ani na MS

Třinec bude v pokračování finálové série play off extraligy proti Pardubicím postrádat klíčového obránce Martina Marinčina (32). Slovenský reprezentant má po souboji s Lukášem Sedlákem (31) a pádu na mantinel prasklý 12. obratel, sezona tak pro něj skončila. Marinčin přišel i o možnost startu na mistrovství světa v Praze a Ostravě. Oceláři o tom informovali na sociálních sítích.

Marinčin se zranil v závěru první třetiny, kdy jej Sedlák dohrál v třineckém obranném pásmu. Slovenský bek upadl na led a na střídačku odjel po pár minutách jen s pomocí lékaře. Následně zamířil na vyšetření do nemocnice. Třinečtí po utkání jeho stav nechtěli komentovat. "Když jsem to viděl, tak mi bylo zle nedobře. Byla to těžká ztráta," řekl trenér Zdeněk Moták s tím, že specifikaci zranění už zná.

Třinec tak ztratil v závěru sezony dalšího důležitého hráče. Na začátku března se vážně zranil obránce Jakub Jeřábek, který tak úřadujícímu mistrovi chybí celé play off. Problémy s ramenem má i útočník Martin Růžička, jenž týmu pomohl k postupu do finále přes Spartu, proti Dynamu už ale nenastoupil.

Pardubice ve středu porazily 6:3 Oceláře a vyrovnaly stav série na 1:1. Finále pokračuje v sobotu a v neděli v třinecké Werk areně.