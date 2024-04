V úterý to nebylo ideální, ale dneska jsme to byli my, chválil po utkání dvougólový Vondráček

Hokejový útočník Tomáš Vondráček (33) se dvěma góly v závěru třetí třetiny podepsal pod výhru Pardubic ve druhém semifinále proti Třinci. V rozhovoru s novináři řekl, že je rád, že Dynamo hrálo důrazněji než v prvním duelu série a odčinili tak úterní porážku.

Vondráčkův čas přišel v 55. minutě za stavu 3:3. "Honza Mandát odvedl skvělou práci a našel mě. Gól jde hlavně za ním," pochválil Vondráček spoluhráče ze čtvrtého pardubického útoku. Po Mandátově akci rychle zakončil. "Prostě jsem chtěl vystřelit nahoru a naštěstí to tam spadlo," řekl po utkání, které Pardubice vyhrály 6:3.

Podruhé a celkově pošesté v letošním play off se prosadil o 88 sekund později, kdy jeho střela se štěstím prošla za záda Ondřeje Kacetla. Třinečtí se platnost gólu snažili zvrátit trenérskou výzvou, ale neuspěli. Podle rozhodčích kontakt Kacetla s Patrikem Poulíčkem neměl na akci vliv. "Prošlo to trochu se štěstím a ještě si to podle mě Třinečtí srazili, takže to byla trošku úleva," uvedl Vondráček.

Důrazný útočník svými góly zareagoval na trefy Ocelářů, kteří ve třetí části dokázali vyrovnat z 1:3 na 3:3. "Myslím, že ve finále by to nevzdal žádný tým. Je to pro nás ponaučení, abychom byli zodpovědnější a krotili trochu emoce," uvedl Vondráček. I za stavu 3:3 si domácí tým stále věřil. "Na černé myšlenky nebyl čas, ještě zbývalo dost času do konce. Zápas byl pořád vyrovnaný, my jsme chtěli být pozitivní a to se nám vyplatilo," poznamenal.

Hned od začátku druhého finále bylo znát, že Pardubičtí chtějí hrát důrazněji a častěji se dostávat přímo před třineckou branku. "Chtěli jsme to a myslím, že se to povedlo. Nejen v tom byl rozdíl. Dneska jsme to byli my, takhle se chceme prezentovat. V úterý to nebylo ideální, ale už je to za námi a nyní jsme to odčinili," podotkl dodal třiatřicetiletý útočník.

Východočeši tak srovnali stav finálové série. "Je skvělé, že jsme zápas zvládli. Teď se nachystáme na dva zápasy v Třinci a chceme je vyhrát. Je úplně jedno, že to bylo před cestou tam. Je důležité, že jsme zápas zvládli a vyrovnali. Chceme dál předvádět naši poctivou hru a náš hokej," dodal Vondráček.

