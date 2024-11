Musíme zvednout hlavy a začít každý u sebe. Na góly se těžce nadřeme, zní z kabiny Třince

Hokejisté Třince vstupovali do sezony v roli hegemona extraligy, který sedí na trůnu už od roku 2019 a bude usilovat o šestý titul v řadě. Po Pardubicích a Spartě byli považováni za třetího největšího favorita. Zatímco Dynamo vede tabulku před Pražany, Oceláři se souží a jsou až předposlední. Jak ale uvedl zkušený bek Jakub Jeřábek (33), důležitější než podoba tabulky jsou nyní výkony mužstva.

Když v nedělním domácím vystoupení podlehli svěřenci kouče Zdeňka Motáka v utkání 20. kola Kladnu 1:4 a Rytíři oslavili první výhru po sérii osmi porážek, byli Oceláři dokonce průběžně na dně tabulky. Nakonec pod Slezany zůstal kvůli horšímu skóre Liberec, když v Karlových Varech bral jen dva body namísto tří. "My se nemůžeme koukat na tabulku. My se musíme koukat na naše výkony a jen na cestu, jak se z toho dostat," prohlásil Jeřábek.

Stejně tak má za to, že spíše než další slova v kabině je potřeba, aby každý z týmu Ocelářů promluvil právě výkonem na ledě. "My jsme si toho už řekli dost. Dostáváme jednoduché góly a sami se na góly těžce nadřeme. Bohužel... Musíme teď zvednout hlavy a začít každý u sebe," zdůraznil třiatřicetiletý bek, jenž do sezony naskočil až se zpožděním kvůli rekonvalescenci po zranění z minulého ročníku.

Zmar a současné rozpoložení úřadujících šampionů dobře dokumentovala dvojnásobná přesilovka po polovině třetího dějství duelu s Rytíři. Za stavu 1:3 hráli Třinečtí pět na tři skoro dvě minuty. Kontaktní gól naděje přesto nepřišel. "Mohlo se to tam lámat. V jiných zápasech jsme aspoň třeba srovnali. Mohli jsme se v přesilovce nakopnout, ale nešlo to," štvalo Jeřábka.

"Možná už je tam i trochu znát křeč, těžko říct. Ale jsme tady takoví hráči, že bychom si s tím měli dokázat poradit. Některé ty situace se pak na sebe možná nabalují, ale my se na to nemůžeme koukat. Chceme tomu jít naproti, ale těžko říct... Strašně nás srážejí první góly, které dostáváme. Kdybychom šli v těch zápasech do vedení, tak by se asi odvíjely trochu jinak. A jak jsem řekl - pak se strašně nadřeme na gól," dodal Jeřábek.

Nepovedené výkony Třince jsou zarážející o to více, že pokračují i po reprezentační přestávce, v níž mělo mužstvo dost času na přípravu i načerpání energie. "Je to rozčarování," přitakal Jeřábek. "Docela dobře jsme potrénovali, jenže bohužel pak přijde zápas a nám tam něco chybí," připustil plzeňský rodák.

Třinec na tom není vůbec dobře. Livesport

Trpělivost pomalu dochází i příznivcům Ocelářů. Po nedělní prohře byl z ochozů slyšet pískot. "Nepříjemné to trochu je, ale není to poprvé. Každý z nás to už zažil jak tady, tak i v jiných působištích," poznamenal Jeřábek.

Ve středu čeká jeho tým odveta osmifinále Ligy mistrů proti Spartě, na jejímž ledě p odlehl Třinec 1:4. "Jestli to bude něco jiného, když jde o Ligu mistrů? To nedokážu říct,. My se teď na každý zápas musíme pořádně soustředit. Jde nám hlavně o výkon, o tu cestu, abychom se zvedli," řekl Jeřábek.