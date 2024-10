Mysleli jsme si, že je hotovo, ale krutě jsme se spletli, řekl vítkovický Hašek

První extraligový gól v dresu Vítkovic útočníkovi Petru Haškovi (23) nakonec moc radosti neudělal. Jeho celek přes famózní rozjezd předehrávky 12. kola nejvyšší soutěže nakonec podlehl v prodloužení 5:6 Kladnu, ve kterém Hašek začínal svou vrcholovou kariéru.

Vítkovice měly skutečně snový start a po pěti minutách vedly 3:0. "Začali jsme dobře, dali hodně rychle tři góly. Ale asi jsme si mysleli, že je hotovo. To jsme se ale krutě spletli," řekl po utkání novinářům třiadvacetiletý útočník, který do Vítkovic přišel v létě z prvoligového Prostějova.

Hašek k nástupu přispěl úvodním gólem a současně svým prvním vítkovickým. "Radost jsem z toho měl velikou, ale je to vlastně k ničemu. Z výsledku nadšený bohužel nejsem," povzdechl si Hašek, pro nějž to v extralize byla teprve druhá branka.

Berounský odchovanec právě na Kladně v dorostu začínal svoji vrcholovou kariéru a s řadou dnešních protihráčů tehdy oblékal stejný dres. "Se spoustou kluků se znám. Třeba s Matyášem Filipem nebo Jirkou Ticháčkem jsem vyrůstal, hrál jsem s nimi celou mládež," uvedl Hašek, jenž kdysi na Kladně zprvu hájil barvy legendárních Pracovních záloh, ve kterých vyrůstal rovněž Jaromír Jágr.

I s ním se dnes na ledě potkal. "Je to zážitek pro každého hokejistu. Na takové hráče jsem jako malý koukal v televizi a klobouk dolů před ním, že v tomto věku stále předvádí to, co předvádí. Opravdu před ním smekám. Je super, že jsem si proti němu mohl zahrát," svěřil se Hašek.

Kladno nakonec zápas otočilo i bez své slavné legendy, která závěr utkání kvůli zdravotním problémům nedohrála. "Asi jsme si opravdu mysleli, že je zápas hotový. Začali jsme zbytečně ujíždět na brejky a nehráli jsme zodpovědně zezadu. Dostali jsme vlastní nedůsledností Kladno do hry, a potom už se to vezlo. Nechytili jsme chvíli tempo zápasu a dopadlo to tak, jak to dopadlo," dodal Hašek.