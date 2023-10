Najman nasměroval Bílé Tygry k výhře brankou a asistencí. Zavřel jsem oči a doufal, smál se

Liberecký útočník Adam Najman (22) byl klíčovou postavou svého týmu při výhře nad Olomoucí 4:1 v dohrávce 11. kola extraligy. Severočechy poslal již ve druhé minutě krásnou ranou nad Sedláčkovo rameno do vedení a ve třetí třetině se perfektní přihrávkou podílel i na vítězné brance Oscara Flynna (24). V pozápasovém rozhovoru ale přiznal, že výkon Bílých Tygrů nebyl zcela optimální.

"Měli jsme dobrý vstup do utkání. Dali jsme brzy gól a šli do vedení. Bohužel jsme naši převahu nevyjádřili více góly. Začátek druhé části nám ale nevyšel, Olomouc brzy srovnala, a to určilo ráz celé třetiny. Byli jsme všude o krok pozadu a hosté byli lepším týmem. Ve třetí třetině jsme naši hru opět zlepšili, napadaly nám tam nakonec tři branky a jsme rádi za cennou výhru," řekl Najman.

Jihlavský rodák otevřel skóre již po 76 sekundách svou druhou trefou v probíhajícím ročníku. "Dostal jsem puk dobře do jízdy, ale vůbec jsem nemířil. Prostě jsem zavřel oči a doufal, že puk skončí v síti," přiznal s úsměvem mladší bratr Ondřeje Najmana, který nastupuje za pražskou Spartu.

Ve 47. minutě se pak přihrávkou podílel také na rozhodující brance zápasu. "Byla to situace dva na dva. Oscar (Flynn) do toho ale dobře šlápnul, přebruslil jejich obránce a vytvořil přečíslení. Nejdříve jsem si myslel, že budu střílet, bránící hráč mi tam ale dal dobře hokejku, tak jsem kotouč posunul na Oscara a ten dokázal přehodit brankářův beton," popsal klíčový moment zápasu Najman, který bodoval popáté za sebou.

Velkým pozitivem pro Bílé Tygry byla také ubráněná oslabení. V dosavadních deseti zápasech v nich Liberečtí obdrželi hned 16 branek. Proti Olomouci se jim ale vůbec poprvé v sezoně povedlo v početní nevýhodě neinkasovat.

"Určitě nám pomohla ubráněná oslabení, hlavně ve druhé třetině. Víme o tom, že nám stejně jako přesilovky zatím vůbec nejdou. Pracujeme na tom ale každý den, nic jiného nám nezbývá. Snad se od dnešního utkání odrazíme a ve speciálních formacích se zlepšíme," přál si hráč, který má na kontě i čtyři reprezentační starty.

Severočeši opět potvrdili, že se jim před domácím publikem daří a na svém ledě zůstávají i po čtvrtém utkání na vítězné vlně. Na stadionech soupeřů se ale zatím pořád hledají. Další příležitost ke zlepšení budou mít v pátek, kdy pojedou do Brna.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

"Doma chceme vyhrávat a neztrácet body. Samozřejmě ale chceme, a také potřebujeme, vozit body také z venku. Minule nám to ve Vítkovicích nevyšlo, předtím jsme ale v Českých Budějovicích a na Spartě uspěli. Doufám, že nás dnešní výhra nakopne a v pátek si z Brna nějaké body odvezeme," dodal na závěr Najman.