Navrátilec Smoleňák: Vždy mě najdete před bránou, výhra je pro nás povzbuzením

Hokejisté Kladna se tři týdny a devět kol po startu extraligy dočkali premiérového tříbodového zisku. Na vítězství Rytířů na ledě Mladé Boleslavi se dvěma góly včetně vítězného podílel útočník Radek Smoleňák (36). Kladenský odchovanec se do mateřského klubu vrátil v týdnu z Hradce Králové a zatím je maximálně spokojený. Kladno v obou utkáních, do kterých Smoleňák nastoupil, bodovalo a v tabulce se posunulo z posledního místa na dvanácté.

"Euforie je veliká, protože za tři body se tady ještě nevyhrálo. Bolka byla bodově na dostřel, takže důležité body. Teď máme šest dní do dalšího zápasu, takže je to pro nás povzbuzením do další práce," řekl Smoleňák po výhře 4:3.

"Jsem nadšený od prvního dne, kdy jsem přišel. Máme fajn kabinu. Oba zápasy vypadaly velmi dobře, bylo tam hodně dobrých věcí, na kterých se dá pracovat. Zároveň nám ukázaly, v čem za ostatními týmy zaostáváme. Je na čem stavět," doplnil.

Smoleňák se na ledě Bruslařů dvakrát zapsal mezi střelce po prakticky identických situacích. Před brankou tečoval střely obránce Jakea Dotchina. Nejprve ve 24. minutě zvýšil v přesilovce na 3:1, v čase 57:58 zápas rozhodl.

"Přesilovky nám v posledních zápasech moc nešly, tak jsme se to snažili zjednodušit. Signály nám nevycházejí, tak není nic jednoduššího než to házet na branku a jít do tlaku," řekl Smoleňák. Podobné situace jsou jeho silnou stránkou. "Když se podíváte na dvacet let, co hraju, tak mě vždy najdete před bránou. Je to moje práce, kterou musím dělat, a dělám ji. Doufám, že ještě nějaké podobné góly přidám," podotkl s úsměvem.

Kladno se dnes opět posunulo v tabulce, je 12. a za Mladou Boleslaví zůstalo jen vinou horšího skóre. Tabulkou se ale Smoleňák nezabývá. "Je to super, ale už po minulém zápase jsem říkal, že ji nemusíme řešit a musíme sbírat body. Nehoníme nikoho před námi ani pod námi. Musíme se koukat na sebe, a když je budeme sbírat, může to dopadnout dobře. Koukat se na tabulku po každém kole je holý nesmysl a nikam to nevede," řekl.

Smoleňák se vedle branek do utkání zapsal i dvěma vyloučeními, stejně jako v předešlém utkání proti Hradci Králové. "Rozhodčí mě asi chtějí dostat z ligy, abych to zabalil. Nebo nevím," řekl a rozesmál se. "Mrzí mě to. Jsou to vždy takové polofauly a vždy se to překulí a jdu ven. Štve mě to, protože tím ztěžuju práci klukům, a sám bych si za to dal pár facek, protože jsem dostal Bolku zpět na koně. Určitě musím být trochu chytřejší," dodal vážněji.

