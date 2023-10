Nemá cenu se vymlouvat, těžko se mi hledají slova, kroutil Kempný hlavou po prohře

Hodně nejistým krokem pokračují hokejisté Sparty v sezoně od konce šestizápasové vítězné série, kterou navnadili své příznivce hned na začátku extraligy. Z dalších šesti utkání uspěli jen dvakrát a ve čtyřech případech přenechali všechny body soupeři. Výsledkovou i herní nepohodu svěřenců kouče Pavla Grosse podtrhla dnešní porážka 2:5 v předehrávce 12. kola s Karlovými Vary. Jak připustil v rozhovoru s novináři zkušený bek Michal Kempný (33), za neúspěch si mohli sparťané sami.

"Nemá cenu se na něco vymlouvat. Samozřejmě nám chybí někteří hráči, ale myslím, že co jsme dneska předvedli, to není hokej hodný Sparty. Těžko se mi hledají slova. Nechci samozřejmě vůbec shazovat výkon Karlových Varů, zaslouží kredit, ale my jsme nehráli vůbec dobře. Nemůžeme si dovolit takhle často doma prohrávat, to nejde. Chtěli jsme dnes za každou cenu vyhrát, ale to se nepodařilo. Nezbývá nám nic jiného, než zvednout hlavy, pracovat, makat a obrátit to na svou stranu," řekl Kempný.

Pražané opět inkasovali první gól, a to z hole Ondřeje Beránka už ve čtvrté minutě. "Celý zápas jsme všichni cítili, že ho tlačíme pořád do kopce. Pořád jsme tahali za kratší konec. Měli jsme tam nějaký tlak ve druhé třetině, ale ty šance jsme bohužel neproměnili," mrzelo Kempného. Odmítl, že by rozhodujícím faktorem byl výborně chytající Dominik Frodl v brance hostů. "Faktorem jsme byli my sami jako celý tým. K tomu zápasu musíme přistoupit líp a lépe odehrát některé situace. Od toho se ten zápas odvíjel," podotkl Kempný.

Přehled utkání Sparta – Karlovy Vary 2:5

"Hokej se hraje šedesát minut. Říkali jsme si to ráno, stejně tak i před zápasem, bavili jsme se o tom, že někteří kluci z Varů jsou hodně rychlí, že jde o brejkové mužstvo, ale my jsme jim stejně darovali minimálně tři góly z přečíslení. Tohle se nemůže stávat, tyhle góly vůbec nemusely být. Podíváme se na to, rozebereme si to a odrazíme se od toho, musíme pracovat dál," zdůraznil Kempný.

Sám nevím, v čem je problém

Proč to tedy Spartě nejde? "Popravdě sám nevím, v čem je problém," pousmál se hořce Kempný. "Pořád mi ten zápas běží v hlavě a asi ještě nějakou chvíli bude. Sezona je samozřejmě dlouhá, jsou v ní těžké i krásné momenty. Je to každopádně dlouhá cesta a z takové porážky si můžeme hodně vzít. Věřím, že jsem natolik kvalitní mužstvo, aby nás to ještě víc semklo a od toho jsme se odrazili," uvedl Kempný.

Alarmující je, že nejde o první selhání, kdy výsledek odpovídal předvedené hře. Již po domácím utkání s Libercem (1:4), které se hrálo v neděli 8. října, byl trenér Gross hodně kritický. Zdůrazňoval, že podobným výkonem se nelze prezentovat. "Nechci mluvit o nějaké krizi či facce. My k tomu ale musíme přistupovat jinak, s trošku jiným myšlením a nastavením. Budeme makat, abychom to zlomili," ujistil Kempný.

Prohra musela jeho tým mrzet o to víc, že se odehrála před dosud nejvyšší návštěvou sezony. Do ochozů O2 areny přišlo 12 a půl tisíce diváků. "My jim děkujeme za podporu, přišlo opravdu hodně lidí, moc si toho vážíme. My jsme jim ale bohužel nedali zpátky to, co chtěli. V příštím zápase se to budeme snažit napravit," řekl Kempný.