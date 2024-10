Olomouci se s Kuncem daří, proti Vítkovicím zapsal 2+2. Výsledek týmové práce, odmítá zásluhy

Útočník Olomouce Michal Kunc (23) nasbíral v aktuální extraligové sezoně 11 kanadských bodů a více než třetinu z nich získal v zápase 16. kola proti Vítkovicím (5:3). K prodloužení série domácích výher Hanáků na šest utkání přispěl dvěma brankami a stejným počtem asistencí. Z celé soutěže má nejlepší statistiku plus/minus, nyní se drží na 14 plusových bodech.

"Těžko říct, čím to je. Naší lajně se celkem daří. Jsem takový, že dozadu musím, dopředu se taky snažím hrát. Plusové body jsou super, ale je to výsledek týmové práce," řekl Kunc novinářům. Pokud dosud figuroval na ledě, Olomouc vstřelila 21 branek a inkasovala jich pouze sedm.

"Když si vzpomenu na závěr minulé sezony, co jsem skočil na led, dostal jsem mínusko. Nějak jsem za to nemohl, prostě se to tak sešlo," porovnával Kunc. Během minulé základní části byl u 37 vstřelených gólů a 36 obdržených. "Téhle tabulce nepřikládám velkou váhu, ale jsem za to samozřejmě rád," konstatoval.

Statistiky utkání. Livesport

Proti Vítkovicím zaznamenal svou druhou a třetí trefu v sezoně. Předtím skóroval pouze do sítě brněnské Komety, jejímž je odchovancem. "Máme čtyři vyrovnané lajny. Jeden zápas rozhodne jedna, druhý zase druhá. Když se to takhle sejde a vzájemně se doplňujeme, je to super. Každý zápas to táhne někdo. Důležité je, že bereme body," pochvaloval si Kunc, který ve čtvrtek oslaví 24. narozeniny.

Olomouci se v domácím prostředí daří. Naposledy tam prohrála před měsícem s Litvínovem, od té doby před vlastními fanoušky neztratila ani bod. Celkově jich na svém stadionu získala 21 z 27 možných. Díky domácí formě se Hanáci nacházejí ve středu tabulky. Venku zvítězili pouze v Brně.

"Když tým chytne začátek sezony, je to hodně důležité. Jsme rádi, že se nám to celkem povedlo. Nicméně se nám daří spíš doma. Když jsem viděl rozpis zápasů na listopad, doma tam hrajeme jenom dvakrát. Snad něco uhrajeme i venku," přál Kunc.