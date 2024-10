Semkli jsme se odmakali to, těšilo Davida Kašeho po výhře na ledě neoblíbeného Kladna

David Kaše (27) se gólem a asistencí podílel na výhře Litvínova na ledě Kladna 4:3. Verva tak Rytíře porazila i podruhé v sezoně a její útočník po utkání řekl, že je rád, že jeho tým dokázal uspět na ČEZ Stadionu. V minulém ročníku totiž Severočeši na kladenském ledě dvakrát prohráli a nepodařilo se jim zde vstřelit ani gól.

"Úplně se nám nevydařil začátek, ale semkli jsme se a obrátili jsme to. Škoda třetího gólu, protože je to zase nastartovalo. Ale odmakali jsme to od prvního do posledního hráče. Oba gólmani chytali parádně, takže jsem strašně rád, že jsme tady konečně vyhráli," řekl Kaše po zápase, který Litvínov vyhrál 4:2.

Hosté prohráli první třetinu 0:2, ve druhé části ale čtyřmi góly otočili vývoj. Podle Kašeho však hosté hráli dobře i v úvodu. "Měli jsme šance. Pak jsme udělali lehký faul, zbytečný, a bohužel jsme inkasovali. A pak jsme dostali další (gól). Neřekl bych, že jsme měli špatný začátek. Důležité bylo, že po pauze jsme do toho vlétli zase zpět, podařilo se nám dát góly a to rozhodlo," řekl Kaše.

O obrat se postarala druhá litvínovská formace, v níž s Kašem nastupují starší bratr Ondřej a Nicolas Hlava. David Kaše ale chválil spoluhráče. "Nevím, jestli byly klíčové naše góly. Bylo dobře, že to tam padlo. Ostatní zase předtím parádně odbojovali oslabení. Celý tým podal parádní výkon," uvedl Kaše s tím, že důležité bylo, že Litvínov po třetí inkasované brance ustál aktivitu domácích. "Ubránili jsme další dvě minuty a zase se dostali do hry. A nehráli jen zanďoura," řekl.

Se současnými parťáky si souhru užívá. "Já si užívám hokej celkově. Když to takhle lepí, je to jen plus. Jak jsem řekl, pro nás bylo dnes důležité získat tady tři body, protože se nám tady v minulé sezoně nepodařilo ani vstřelit gól. Šli jsme tomu naproti a jsem rád, že jsme to zvládli," řekl Kaše.

V závěru mu zatrnulo poté, co jeho bratr zůstal po střetu s protihráčem ležet na ledě. "Jestli jsem se bál o bráchu? To nebudu komentovat. Vždy je nepříjemné, když hráč leží. Doufám, že bude v pořádku," dodal.