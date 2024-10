Sparta počtvrté v řadě padla s Energií. Hradec a Pardubice natáhly úspěšné série

Pražská Sparta podruhé v sezoně a počtvrté v řadě nestačila na Karlovy Vary, v 16. kole Tipsport extraligy padla na jejich ledě 3:6. Prohrála i poslední Plzeň, tentokrát 1:3 s Boleslaví, která zabrala po třech porážkách. Vedoucí Pardubice vítězstvím 3:2 po nájezdech v Budějovicích natáhly šňůru duelů, v nichž bodovaly, na 11. Hradec je po triumfu 4:3 v Liberci už sedm zápasů beze ztráty bodu, Olomouc přestřílela Vítkovice 5:3 a doma slaví pošesté za sebou. Mistrovský Třinec nestačil v Brně na Kometu 2:3 a Kladno podlehlo Litvínovu 3:4.

Ve čtvrté minutě neudržel Frodl v náruči nepříliš prudkou střelu Mikliše a zcela osamocený Sobotka u levé tyče karlovarské branky otevřel skóre. Neuběhly ani dvě minuty a po samostatném úniku Šíra bylo srovnáno. Následně mohl vývoj zápasu otočit Procházka, ale střelou z mezikruží těsně minul levou tyč Voleveckého branky.

V 10. minutě se ke slovu dostala opět velice aktivně hrající první formace hostů a z téměř totožné pozice po nezištné přihrávce Hyky vrátil Spartě vedení opět Sobotka. Karlovy Vary dokázaly za 89 sekund odpovědět. Po několika odrazech ve sparťanském obranném pásmu se dostal k puku Koffer a skóroval.

Svižné tempo hry obou soupeřů nepolevilo ani ve druhé dvacetiminutovce. Ve 31. minutě se dostal k puku Forman, jehož první střelu dokázal ještě Frodl zlikvidovat, ale na následnou dělovku z vrcholu levého kruhu již nestačil.

Karlovy Vary však i nadále držely s favoritem krok a ve 37. minutě se dočkaly vyrovnávací branky 3:3 díky Jiskrovi. K němu se za branku odrazila jeho vlastní střela a nahozením puku zpoza branky překvapil Voleveckého, jenž si puk srazil za brankovou čáru. Své zaváhání strážce sparťanské branky napravil v posledních vteřinách prostředního dějství, když zlikvidoval tutovku Beránka.

Vynikající zápas vrcholil v závěrečné třetině. Nejdříve pohrozil hostující Salomäki, jehož střela skončila jen otřela o horní tyč karlovarské branky. Ve 48. minutě se už otočilo poprvé skóre ve prospěch Energie, když se po vyhraném buly Černocha prudkou střelou z kruhu trefil Beránek.

V 53. minutě byli krátce po sobě vyloučeni hostující Řepík a domácí Kofroň a při hře čtyř proti čtyřem vypálil z křídla na sparťanskou branku Černoch, Voleveckým vyražená střela se dostala přímo k Beránkovi a ten se nemýlil. Polepšil si na 13 gólů v sezoně. Domácí v závěrečné pětiminutovce i přes místy drtivý tlak Sparty vedení uhájili a naopak při power play hostů pečetil výsledek karlovarský kapitán Černoch.

Domácí ve značně pozměněné sestavě začali aktivněji a již ve třetí minutě při vyloučení Buchteleho zastavil Furch střelu nekrytého Lalancetta z bezprostřední blízkosti. Gólman hostů svůj tým podržel i při dalších střeleckých pokusech Indiánů a jeho spoluhráči začali hrozit z brejků.

V sedmé minutě po zaváhání plzeňské defenzívy v dobré pozici pálil Fořt těsně vedle a za chvíli Malát z mezikruží neprostřelil gólmana Malíka. Hosté poté sice promarnili přesilovou hru, ale otupili ofenzivní snahu nervózně kombinujícího soupeře.

Na začátku prostřední části během početní výhody nedokázal skórovat před odkrytou brankou Lalancette a naopak ve 27. minutě potrestal zaváhání domácích ve středním pásmu Skalický, jenž otevřel skóre z přečíslení tří na jednoho.

Indiáni se snažili rychle odpovědět, jenže dobře organizovaní hosté je do vyloženích šancí nepouštěli a navíc ve 35. minutě zvýšil pohodlnou dorážkou na 2:0 Lakatoš. Vzápětí mohl vedení ještě zvýraznit Suchý, Malík ovšem tentokrát odolal.

Trápení domácích dlouho pokračovalo i v závěrečné dvacetiminutovce, kdy nejprve selhali v další přesilové hře. Pozorný Furch likvidoval nedůrazná zakončení a v 52. minutě zahrozil po krásné individuální akci Fořt.

Udeřilo ale na druhé straně, když v 55. minutě Matýs uspěl střelou po ledě z levého kruhu. Více už domácí nestihli ani během dvouminutové hry bez brankáře, kdy Lalancette neuspěl tváří v tvář Furchovi a naopak trefou na 3:1 uzavřel nervózní utkání Lakatoš.

Brankář Strmeň si sáhl na kotouč krátce po zahajovacím buly a hosté pokračovali v aktivní hře. Obránce Štencel stihl vložit hůl do přihrávky při pardubickém přečíslení dva na jednoho a po první vážnější příležitosti domácích, kterou měl Přikryl, zahrozilo Dynamo znovu z rychlého protiútoku. V páté minutě našel Vondráček zpětným pasem na levém kruhu volného Poulíčka a ten pohotovou střelou překonal Strmeně.

Krátce nato českobudějovický gólman bravurně zneškodnil sólový pokus Herčíka. Sólo se nepovedlo ani domácímu Valskému v osmé minutě. Jihočeši přečkali vyloučení Doudery a snažili se útočit. Will musel řešit Zohornovu teč a Koláčkovu střelu z otočky. Při trestu Smejkala vyvinuli hráči Motoru drtivý tlak, z něhož ale vyplynulo pouze další vyloučení, když Vála fauloval Pecha. Také další dvouminutové obléhání pardubického brankoviště vyznělo naprázdno.

Do druhé části vstoupili živěji Českobudějovičtí a podařilo se jim brzy vyrovnat. Olesen v rychlé jízdě našel Harrise, který dal třetí gól ve třetím utkání po sobě. Trefil se ze středního okraje pravého kruhu. Iniciativa domácích nenechala vydechnout brankáře Willa, jenž musel řešit střelecké pokusy neúnavného Gulaše a také sólový nájezd Olesena, vystihl však jeho kličku.

V jednom z mála protiútoků ohrozil Strmeně pardubický Kaut. Zleva se řítil sám na branku i Pech, ale vracející se obránce mu zezadu ťukl do hokejky. Do šancí se dostali Beránek, Valský i Reilly a hosté vyhazovali přes všechny čáry. Při vyloučení Švece nebyli daleko k obrácení skóre Zohorna, Harris a Beránek. Z velkého tlaku před druhou sirénou zahrozili ještě Pýcha, Doudera a Kovařčík.

V úvodu třetí třetiny nevyšly pokusy Harrisovi, ani Přikrylovi, ale prosadili se hosté. Poulíček vyhrál buly nad Pechem napravo od českobudějovické branky, posunul puk za sebe a Vondráčkova pohotová střela se zastavila až za Strmeňovými zády.

Nadále však pokračovala převaha Motoru. Valskému se nezdařil bekhend, ale následně Přikryl zkušeně podržel kotouč na levém kruhu, předal ho Vráblíkovi v roli falešného křídla a ten zleva vyrovnal trefou pod horní tyčku. Po akci Gulaše a Zohorny ve 49. minutě nepřešel puk brankovou čáru jen o malý kousek.

V závěru se snažily rozhodnout oba týmy, jiskřilo se před oběma brankami. Gulaš protlačil puk pod padajícím Willem do branky, ale rozhodčí neuznali gól po trenérské výzvě hostí. Domácím se otevřela možnost vyloučením Poulíčka, ale gól nepadl.

V prodloužení útočili především Východočeši, ale vytrhl se jim důrazný Beránek a Will zachránil svůj tým se štěstím. Také jeho protějšek Strmeň podržel spoluhráče skvělým zákrokem holí proti přesile Pardubic. V posledních vteřinách se před Strmeněm neprosadil Hájek.

Poprvé v sezoně viděli fanoušci v Budvar aréně samostatné nájezdy. Do brankoviště Motoru se postavil Klouček a vychytal Kauta, Červenku i Pauloviče, ale potom ho překonali Smejkal a Herčík. Za domácí neuspěli Olesen, Gulaš, Harris ani Kovařčík.

Hradečtí do utkání vstoupili velmi zostra a po necelých dvou minutách hry zvonila za Kváčou po ráně McCormacka horní tyč. Poté z dobré pozice pálil Kalina, liberecký brankář tentokrát dobře zasáhnul. Na opačné straně zase prověřil Škorvánkovu připravenost Flynn. Následně měl gólovou šanci Ivan, který se ocitnul sám před Škorvánkem, hradecký brankář ale svůj tým podržel.

Skóre se tak poprvé měnilo ve 13. minutě a do vedení šli domácí. Musilovu střelu z mezikruží doklepnul za Škorvánkova záda pohotový Flynn. Na rozdíl dvou branek mohl zvýšit Bulíř, Škorvánek ale jeho šanci zlikvidoval. Udeřilo tak na druhé straně, když Mudrákovu střelu od modré čáry šikovně tečoval Dmowski a vyrovnal na 1:1.

V úvodu druhé třetiny mohl Mountfield poslat do vedení Jergl, v dobré šanci ale těsně minul Kváčovu klec. Hosté ale pokračovali ve svém tlaku i nadále a po zásluze šli ve 25. minutě do vedení. Freibergsova bekhendová střela změnila těsně před Kváčou směr a skončila až v síti. Za necelou minutu už navíc Hradec Králové vedl o dvě branky. Zmatky v domácí defenzivě využil důrazný Batna a překonal Kváču potřetí.

Východočechů byl plný led a domácí byli průběhem utkání značně opaření. Krátce po polovině utkání ale hostující Batna nevybíravě sestřelil libereckého Krutila a s pětiminutovým trestem zamířil předčasně do šaten. Bílí Tygři měli možnost dlouhé přesilovky a tu dokonale využili.

Nejprve Melancon propálil vše, co mu stálo v cestě, a vrátil domácí zpět do hry. Za dalších 27 vteřin a v pokračující početní výhodě navíc dorazil střelu Faško-Rudáše do branky Vlach a vyrovnal na 3:3. Liberecký útočník tím tak oslavil svůj 600. start v extralize. Na koni byl rázem Liberec a Škorvánek musel být v pozoru proti střele Bulíře. V závěru druhé části hrál přesilovku také Mountfield, Severočeši se ale dobře ubránili.

Na začátku třetí části se do šance tlačil Flynn, Škorvánek byl ale pozorný. Hradečtí poté hráli v další početní výhodě a v jejím závěru ji dokázali využít k vedoucímu gólu. Dmowski krásně našel z modré čáry sjíždějícího McCormacka, který neměl problém trefit odkrytou branku. Bílí Tygři se museli tlačit více do útoku, naráželi ale na dobře zformovanou obranu hostů. Ideální příležitost k vyrovnání tak měli v přesilové hře, tu ale nesehráli vůbec dobře. Mountfield už pak své vítězství uhájil.

Olomouc předvedla velmi aktivní první střídání a Pařík musel už po devíti sekundách zasahovat proti Kohoutovi. Vítkovice si brzy zahrály přesilovku, kterou sice nevyužily, v deváté minutě šly ale do vedení. Mikušovo nahození od modré čáry usměrnil do sítě Hašek. Zanedlouho mohl srovnat Orsava, volnou část hostující branky však netrefil.

Velkou šanci pak neproměnil nejproduktivnější hráč extraligy Abdul. Vzápětí fauloval vysokou holí Yetman a domácí jeho vyloučení dokázali potrestat. Kusko přihrál mezi kruhy Kuncovi, který prostřelil Paříka. V čase 17:55 Olomouc skóre otočila, odražený puk napálil pod horní tyčku Kohout. V závěru první třetiny ještě zakončoval do rozhozené obrany Vítkovic Orsava, Pařík zareagoval vyrážečkou.

Ve druhém dějství zůstal před brankou volný Knotek, rána bez přípravy mu ale nesedla. Hosté potom ujeli do přečíslení dva na jednoho, jenže Yetman po Nellisově přihrávce bekhendem minul. Hanáci v 25. minutě přidali třetí gól. Orsavovo nahození přesně tečoval Kunc a skóroval podruhé v zápase. Následně vyslal křížnou střelu k pravé tyči Anděl, Pařík se po kotouči stačil natáhnout lapačku.

Po polovině utkání si na pravý kruh najel Abdul, Machovský jeho pokus vyrazil. Olomouci se v čase 32:25 povedlo podruhé využít přesilovku, Paříka překonal Sirota a přiměl Ostravany vystřídat brankáře. Mezi tyče se postavil Klimeš a v závěru prostřední třetiny musel čelit domácímu náporu. Vítkovice ho ubránily a po Musilově zaváhání v útočném pásmu ještě našly síly k protiútoku. Z něj snížil 2,7 sekundy před sirénou příklepem Zdráhal.

Ve třetí části pronikl do útočného pásma Anděl, Kohout poté hostující branku přestřelil. Při Sirotově trestu se před Machovského protáhl Kalus, přes jeho beton ale kotouč nedostal. Domácí se i s dvougólovým náskokem snažili hrát aktivně a najetý Kohout minul prostor u levé tyče Klimešovy branky.

Vítkovice mohl přiblížit na kontakt Hladonik, Machovský jej však vychytal. Hosté pak čtyři minuty před koncem zkusili risk se šesti bruslaři. Ten ještě znásobilo vyloučení Macuha a hru šest na čtyři využil 39 sekund před koncem Abdul. Snížení ale přišlo pozdě, olomouckou výhru vzápětí potvrdil Fridrich.