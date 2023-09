Parádní debut. Vítězný gól? Myslím, že to bude drahé, smál se liberecký mladík Galvas

Premiéru snů prožil v dresu hokejistů Liberce během středečního duelu proti Kladnu teprve sedmnáctiletý obránce Tomáš Galvas. Talentovaný zadák, který je velkou českou nadějí pro draft NHL v příštím roce, zamířil pod Ještěd z Olomouce. A hned v prvním startu za Bílé Tygry zaznamenal vítěznou branku. Ta byla navíc jeho první v zatím krátké extraligové kariéře. Měl tak velký podíl na výhře 3:2 a v pozápasovém rozhovoru s novináři mohl zářit štěstím.

"Jsem strašně spokojený, zápas jsem si moc užil. Hlavně, že jsme vyhráli. Bylo důležité vyhrát za tři body, které už jsme hodně potřebovali. A ten gól, to už bylo trochu navíc," řekl Galvas.

Ve svém sedmém extraligovém startu – prvním v této sezoně – se mezi střelce zapsal v osmé minutě, kdy zvýšil na 3:0 pro Severočechy. "Chtěl jsem podpořit útok, Osky (Oscar Flynn) tam byl na křídle a hezky mi to dal. Já už jsem potom jen udělal blafák do bekhendu a zakončil mezi betony," popsal, jak přelstil brankáře Rytířů Landona Bowa.

Na velký okamžik kariéry bude mít památku. "Puk mi spoluhráči donesli a mám ho schovaný. Určitě také budu muset něco zaplatit, pokladník po mně na sto procent bude něco chtít. A myslím, že to bude drahé," smál se mládežnický reprezentant.

Galvasův přesun do Liberce byl oficiálně oznámen až v den utkání. Před zápasem tak měl plný telefon zpráv a gratulací. A další následovaly i po povedené premiéře na nové adrese. "Ještě jsem se nestihl podívat, ale před zápasem mi všichni gratulovali k přestupu. Za to bych jim chtěl poděkovat, že mě podporovali. Jinak jsem tu ale už týden, byly tam jen nějaké problémy s transferem, takže proto jsem mohl nastoupit až proti Kladnu," vysvětlil.

Galvas pochází z hokejové rodiny. Jeho otec Lukáš odehrál v nejvyšší domácí soutěži přes tisícovku zápasů. Starší bratr Jakub to dotáhl až do NHL a má na kontě šest startů za Chicago, v současnosti hájí barvy švédského Malmö. S oběma svůj přestup k Bílým Tygrům pečlivě konzultoval.

"Bavil jsem se se všemi, s rodinou. Všichni k tomu měli nějaké názory. Poslechl jsem si každého názor a podle toho jsem učinil rozhodnutí," popsal Galvas a přiznal, že Liberec ho lákal už v létě. "Měl jsem nabídku. Přemýšlel jsem ale, jestli nezkusit zahraničí. Nakonec jsem se vydal českou cestou a rozhodl jsem se právě pro Liberec. Hodně jsem se bavil s panem trenérem Pešánem, který sehrál důležitou roli. A je tu i Boris Žabka, kterého znám právě z Olomouce," řekl Galvas.

Pro mladého obránce nebylo snadné opustit domov i kvůli škole. "Bylo to složité odstřihnout se od Olomouce, hlavně kvůli škole. Chtěl jsem si ji v klidu dodělat, teď uvidíme, zda to bude dálkově, nebo nastoupím do školy někde tady v Liberci," vysvětlil Galvas, který studuje obor logistiky a chemie.

Pro Liberec rozhodly vedle jiného lepší podmínky pro rozvoj a rovněž naděje na větší herní vytížení v A-týmu. "V Olomouci jsem začínal hlavně v juniorce. Řešili jsme smlouvu, ale nedohodli jsme se. A pak se znovu ozval Liberec. Místo v kádru si musím vybojovat a rozhodně nedostanu nic zadarmo. Když ale budu podávat dobré výkony, věřím, že šanci v zápasech dostanu. Je tu mnohem lepší prostředí pro rozvoj a zdokonalování se. V organizaci je spousta trenérů, kteří se věnují individuálnímu rozvoji hráčů, maličkostem. Věřím, že mě dobře připraví na draft," uzavřel Galvas.