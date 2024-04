Pardubice třemi góly ve druhé třetině zlomily Třinec a mají titulový mečbol

Páté finále Tipsport extraligy zvládly lépe Pardubice, které si na domácím ledě poradily s Třincem 3:0 a poslední vítězství je dělí od titulu. Dynamo o triumfu rozhodlo v rozmezí pěti minut druhé třetiny, kdy se trefili Lukáš Radil, Lukáš Sedlák a Martin Kaut, a opřít se mohlo i o spolehlivého Romana Willa, jenž udržel potřetí v play off čisté konto. Závěrečný krok mohou vítězové základní části udělat v pátek v Třinci.

V sestavě hostů se poprvé ve finále plnohodnotně objevil útočník Martin Růžička a jeho tým měl v první třetině více ze hry, zároveň si vytvořil i nejvýraznější příležitosti. Z rychlého protiútoku zahrozil Vladimír Dravecký.

Při Vondráčkově vyloučení nebezpečně střílel Libor Hudáček a gólovou šanci měl Andrej Nestrašil, ale Will se stihl přesunout a dorážku do odkryté branky lapačkou zlikvidoval.

Na přelomu první a druhé třetiny si premiérovou přesilovou hru zahrálo i Dynamo, stejně jako soupeř ji ale nedokázalo využít. Nejblíže otevření skóre byl Radil, jenže Ondřej Kacetl si s jeho zakončením poradil.

Jeden ze tří pamětníků posledního pardubického titulu před 12 lety v sestavě Východočechů se gólu dočkal v polovině utkání. Po rychlém protiútoku a přihrávce Tomáše Zohorny zpoza branky pohotovou střelou otevřel skóre.

O 95 sekundy později domácí vedli 2:0. Po další přihrávce zpoza branky, tentokrát od Tomáše Hyky, zvýšil kapitán Sedlák. Vydařený úsek Dynama podtrhl ve 35. minutě ve zkrácené přesilovce Kaut, jenž prostřelil Kacetla potřetí. Do třinecké branky se pak postavil Marek Mazanec.

S třígólovým vedením se domácí snažili hrát jednoduše a zodpovědně, Oceláři se naopak tlačili do útoku. V polovině závěrečné části Dynamo nevyužilo početní výhodu, mrzet ho to ale nemuselo. Zápas jistě dovedlo do vítězného konce.