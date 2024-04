Radil se po jubilejním startu pustil do Kacetla: Je agresivní a přihrávání nemá zapotřebí

Útočník Lukáš Radil (33) oslavil jubilejní 400. start v extralize gólem a asistencí, kterými pomohl Pardubicím k výhře v Třinci a vyrovnání stavu finálové série na 2:2 na zápasy. Do statistik utkání se zapsal i šesti trestnými minutami, dvě přitom dostal za kontakt s brankářem Ondřejem Kacetlem (). V rozhovoru s novináři se poté pozastavil nad jeho chováním, soupeře obvinil z filmování.

"Vždy jsem ho bral za docela férového kluka a nevím, jestli tohle má úplně za potřebí. Překvapilo mě, že to trošku přihrál. Je to škoda, ale my se s tím popereme. Samozřejmě jsme rádi, že jsme dali šest gólů a dokázali jsme ho prostřelit," řekl Radil po utkání, které Dynamo vyhrálo 6:2. Dva góly dali hosté ale až při power play do prázdné branky.

Zkušený útočník si byl vědom, že se hokejkou dostal do kontaktu s Kacetlem. Chtěl ho prý ale jen přátelsky "poplácat" po betonech po přerušení hry. Třinecký brankář ale spadl. "Nebylo to myšleno zle. Ať si každý sáhne do svědomí, jestli se takhle hraje play off... Nejsem si úplně jistý. Bylo to kamarádské a on zavrávoral, což jsme viděl naposledy v Národním divadle, když jsme se byli s manželkou podívat na Prodanou nevěstu. Možná by ho tam vzali," řekl s úsměvem Radil.

Vybrat roli v opeře Bedřicha Smetany ale Kacetlovi nechtěl. "Nemám zkušenosti s castingem, takže těžko říct," řekl s nadsázkou. S brankářem, který v minulosti několik sezon v Pardubicích působil, o střetu osobně nemluvil. Zároveň poukázal i na další Kacetlovy reakce. "On je brutálně agresivní. I když nejsme v brankovišti, tak se tam stejně ohání hokejkou. I to by se mělo šetřit, protože i z druhé stany je to faul," podotkl.

Klíčem k utkání byly i podle Radila přesilové hry a oslabení. Východočeši všechny početní nevýhody včetně hry ve třech proti pěti ubránili a sami naopak dvakrát v přesilovce udeřili. "Našich oslabení bylo moc, ale fantasticky jsme je odbránili. Přesilovky nám vyšly, získali jsme sebevědomí a zápas dotáhli do vítězného konce," pochvaloval si.

Za nerozhodného stavu se teď série vrátí do Pardubic. "Těžko říct, co čekat od dalšího zápasu. Zase to bude vypjaté, budou tam emoce. Když se nad tím hluboce zamyslím, tak nějaké góly budou. Uvidíme," řekl Radil.