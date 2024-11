Poslední místo je nepřijatelné, důvěra majitele není nekonečná, ví liberecký trenér Pešán

Trenér hokejistů Liberce Filip Pešán (46) věří, že Bílí Tygři po reprezentační přestávce rychle opustí poslední místo v extraligové tabulce. V rozhovoru pro klubový web uvedl, že měl při zdravotních problémech klíčových hráčů dříve změnit herní styl a zaměřit se na defenzivu. Uvědomuje si osobní zodpovědnost za výsledky a ví, že podpora od majitele klubu Petra Syrovátka (57) není nekonečná.

"Nikdo nečekal a nepřál si, abychom byli na úplném dně tabulky. To, že sezona může být minimálně na začátku složitá, jsme trochu očekávali, protože máme v týmu několik hráčů, kteří ligu nikdy nehráli a potřebují trochu času a trpělivosti. Aktuální situace je ale samozřejmě velmi špatná a suterén tabulky chceme co nejrychleji opustit," uvedl Pešán.

Liberec klesl na poslední místo po porážce v 18. kole v Plzni 0:1. Připsal si tak pátou prohru za sebou, zvítězil jen jeden z posledních deseti zápasů. Severočeši stále bojují s početnou marodkou. Před reprezentační přestávkou byli mimo hru například obránci Radim Šimek, Lukáš Derner nebo klíčový útočník Tomáš Filippi. Na Západočechy nyní Bílí Tygři ztrácejí bod, odehráli ale o utkání méně.

"Trochu si vyčítám, že jsem nezareagoval na zdravotní a výsledkovou situaci dříve. Pořád jsme chtěli hrát aktivní hokej, který nám loni zajistil pozici druhého nejofenzivnějšího týmu v lize. Poslední týden jsme to ale už trochu pozměnili, musíme hrát zodpovědněji dozadu, což bylo vidět už v zápasech s Litvínovem a Plzní," uvedl Pešán.

I přes nevydařený vstup do sezony chce bývalý reprezentační kouč pokračovat v dlouholeté strategii Liberce a soustředit se i na výchovu a nasazování mladších hráčů. "Z této cesty uhnout nechceme. Nadále budeme dávat příležitost hráčům, které máme vytipované z naší akademie," řekl Pešán, který se na to ale nechce vymlouvat. "Je to naše filosofie, se kterou jsme do toho šli a věříme, že je správná. Přestože jsme teď v krizi, budeme se držet koncepční práce. Daň to být může, ale nesmíme se tím nechat rozhodit," řekl.

Šestačtyřicetiletý kouč, který Liberec dovedl v roce 2016 k historickému extraligovému titulu, si uvědomuje, že může být ohrožena i jeho pozice. V současnosti ale podporu od majitele klubu Syrovátka má. "Situaci řešíme na denní bázi a on ví, jaká je situace ohledně zdravotního stavu našeho mančaftu. S výsledky týmu není spokojený, nechce vidět Bílé Tygry na spodku tabulky, ale zároveň věří, že se situace obrátí po reprezentační pauze. Panika tu v současné chvíli nepanuje, ale zároveň si uvědomuji, že jsem zodpovědný za současný stav a že podpora a důvěra z jeho strany není nekonečná," řekl Pešán.

