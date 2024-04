Nelíbí se mi, jaký vliv mají experti na sudí, zlobil se po srovnání série kouč Pardubic Zadina

Hokejisté Pardubic po výhře 6:2 v Třinci vyrovnali stav finálové série s úřadujícími šampiony na 2:2 na zápasy, trenér Dynama Marek Zadina (52) ale většinu času na tiskové konferenci věnoval změně způsobu řízení utkání ze strany rozhodčích, která nastala po druhém utkání. Arbitři totiž dostali pokyn, aby trestali důraznou hru v brankovišti, kterou dokázali Východočeši Oceláře zaskočit a rozhodit.

Podle Zadiny komise rozhodčích podlehla zejména kritickému názoru bývalého útočníka a nyní experta České televize a spolupracovníka webu sport.cz Milana Antoše.

"Nelíbí se mi, jaký vliv mají tito, v uvozovkách, experti. Mají vliv na působení rozhodčích, kteří se musí rozhodovat pod tlakem. Myslím si, že tohle je finále play off a emoce, které lidi chtějí vidět, k tomu patří," řekl Zadina. Před novináře předstoupil dokonce dvakrát, nejprve totiž svá slova vztáhl k České televizi, Antoš ale hru Pardubic na brankovišti kritizoval v pořadu Zaostřeno na play off na webu sport.cz.

Statistiky utkání. Livesport

"Tahle vyjádření mohou lidi ovlivnit a ovlivňují je. Podlehnou tomu lidi, funkcionáři, komise a to do hokejového prostředí nepatří," řekl Zadina. Podle něj Antošova vyjádření špiní Pardubice. "Špiní naši organizaci, špiní naše hráče. Odmítám jeho názory," podotkl kouč Dynama a současně poukázal na skutečnost, že Antoš v dobách hráčské kariéry sám patřil mezi útočníky, kteří do brankoviště "chodili".

Aktivní a důrazná hra před brankáři podle Zadiny k hokeji ve vyřazovací části patří. "Teď jsou nastavené meze, které play off vůbec neodpovídají. Podívejte se na NHL, jak ti hráči po sobě jdou, jak hrají v brankovišti, kde hrají play off hokej. Skončí série a chovají se k sobě korektně, to mě hrozně baví a mám to rád," řekl Zadina.

Dvojici hlavních rozhodčích, kteří řídili třetí a čtvrtý zápas, za jejich výkon pochválil. I když dnes měly Pardubice dokonce devět vyloučení. "Myslím si, že rozhodčí podali skvělý výkon. Naše fauly byly," uvedl Zadina.

Zároveň zdůraznil, že jeho kritika nesouvisí s Třincem. "Třinec je skvělý tým, jsou tam skvělí kluci. Ale co se tady z toho stalo, ta mediální masáž, v uvozovkách, expertů, které podlehla komise rozhodčích... Posunulo se to úplně někam jinam. Třinec hraje korektně, proti němu nic nemám, ale pojďme hrát férově," dodal Zadina.