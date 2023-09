Roli kapitána oslavil dvěma góly. Je to velká čest, těšilo Blaina po výhře nad Třincem

Kanadský obránce Jérémie Blain (31) převzal pro utkání v Třinci poprvé v extralize kapitánské céčko na dres a v nové roli dovedl Hradec Králové třemi body za dvě branky a asistenci k jasné výhře 5:0. Prozradil, že jej navíc motivovalo, aby se Ocelářům pomstili za prohru v jarním finále play off.

"Je to pro mě velká čest. Máme tady skvělou partu kluků, je pro mě pocta je vést a ukazovat cestu. Fajn pocit," uvedl Blain novinářům. Prozradil, že o prohře v posledním finále se v kabině nemluvilo. "Ale bral jsem to na milion procent jako motivaci," podotkl obránce, jenž v roli kapitána nahradil zraněného Jana Eberleho.

Blain se blýskl i parádní akcí, při které obkroužil branku a zasunul puk k tyči, kam se nestihl gólman Marek Mazanec přesunout. "Původně jsem chtěl přihrávat Davidu Šťastnému. Pak jsem si ale všiml, že jde proti mně Nedomlel a klekl si. Je to velký chlap, tak jsem si řekl, že půjdu kolem něho. Pak jsem viděl, že Mazi vypadl ze své pozice, tak jsem to zkusil. Tohle zakončení zpoza brány jsem nikdy dřív v zápase neudělal, ale fungovalo," popsal gól z 25. minuty na 3:0.

Střelci utkání. Livesport

Na začátku třetí třetiny se prosadil i v přesilové hře, Hradec v zápase využil dvě ze tří. Blain se shodoval s oběma trenéry, že šlo o důležitou součást utkání. "Absolutně. Třinec má podle mého nejlepší přesilovky v lize a ubránili jsme je, zatímco my jsme využili dvě. Byl to rozdíl," souhlasil.

Kiviaho s nulou

Vyzdvihl i brankáře Henriho Kiviaha, který v minulém utkání nahradil zraněného Patrika Bartošáka a neinkasoval ze hry téméř 98 minut ani gól. Ocelářům pochytal 29 střel.

"Třinec je těžký soupeř. Můžete se připravovat na co chcete, ale stejně pak musíte bojovat o každý puk. Mají zkušené hráče, dobré s pukem. Hráli jsme ale dobře v defenzívě a podržel nás Kivi," řekl Blain. "V první třetině jsme nehráli moc dobře, ale Kivi byl výborný. Je to dobrý parťák, pracuje tvrdě na tréninku, v posilovně. Chtěl jsem, aby udržel nulu a jsem rád, že se to povedlo," těšilo jej.

Hradec Králové pokaždé v sezoně bodoval, poslední tři zápasy ale ztratil v prodloužení nebo nájezdech. "Nebyla teď v kabině nejlepší atmosféra. Věděli jsme, že jsme nebyli dost dobří. V Třinci to není nikdy lehké, viděli jste na jaře v play off. Byla to opět velká bitva, bojovali jsme a dopadli dobře," uzavřel Blain.

Přehled utkání Třinec – Mountfield HK 0:5