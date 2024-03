Roman po životní brance: Museli jsme se v hlavách nastavit, že začínáme od nuly

Útočník Miloš Roman (24) se vítězným gólem podepsal pod výhru Třince v rozhodujícím sedmém zápase čtvrtfinále play off Tipsport extraligy nad Českými Budějovicemi. Slovenský reprezentant se prosadil dorážkou v 50. minutě. Po utkání řekl, že to byla jeho možná nejdůležitější branka v kariéře. Klíčem k postupu Ocelářů byla podle něj trpělivost.

"Asi to byl nejdůležitější gól. Moc jsem jich zatím nedal," uvedl v rozhovoru pro O2 TV Sport Roman, jenž má v extralize na kontě 35 gólů za pět sezon. Ve čtvrtek měl poměrně snadnou úlohu, neboť jen dorazil puk do odkryté branky po tečované střele Adama Poláška od modré čáry, kterou Dominik Hrachovina pouze vyrazil.

"Vše začal Petr Vrána, který nahodil a vybojoval puk. Jednoduše jsme to dostali do brány, Dan Kurovský tam dobře stál a já jsem se jen snažil najít si prostor. Odrazilo se to ke mně. Byla to výborná práce celé lajny," popsal Roman.

Třinec vstoupil do série proti Motoru výborně, vyhrál třikrát za sebou, ale poté třikrát prohrál a čtvrtfinále rozhodlo až poslední možné utkání. "Vše bylo o jednom zápase. Museli jsme se v hlavách nastavit na to, že se začíná za stavu 0:0, což se nám podařilo. Od začátku jsme byli aktivní a jsem rád, jak jsme se všichni nastavili a byli zodpovědní."

Oceláři byli aktivnější od první minuty, na Hrachovinu vyslali celkem 29 střel. Domácí brankář Marek Mazanec k čistému kontu potřeboval jen 10 zákroků. Skóre ale Třinec otevřel až v polovině třetí třetiny.

"Je potřeba zůstat trpělivý. Aktivita byla super, ale zase jsme se nemohli zbláznit dopředu. Bylo potřeba hrát dobře dozadu," uvedl rodák z Kysuckého Nového Mesta. "Je to o tom, kdo víc chce, a my jsme si pro to dnes šli," řekl Roman, jenž s Třincem získal tři mistrovské tituly.

Třinec teď čeká semifinále, ve kterém se utká se Spartou. Oba týmy si zopakují souboj z loňského čtvrtfinále, kdy vyhráli Oceláři 4:2 na zápasy. "Bude to zase vyhecované a můžeme očekávat dobrou sérii," dodal hrdina Ocelářů.