Budějovice na historický obrat nedosáhly, šesté semifinále Třince v řadě trefil Roman

Dramatická série čtvrtfinále play off Tipsport extraligy končí postupem Třince. Oceláři na svém ledě přemohli České Budějovice gólem Miloše Romana a pojišťovací brankou do prázdné branky Viliama Čacha 2:0 a mezi nejlepší čtyřku se probojovali pošesté v řadě. Jihočeši sice dokázali proti favoritovi vyrovnat z 0:3 na 3:3 na zápasy, historický obrat už ale nedokonali. Slezané si v semifinále zopakují souboj z loňského čtvrtfinále se Spartou, Pardubice se utkají s Litvínovem.

Třinec vstoupil do série suverénně. Poprvé inkasoval až ve třetím utkání a vedl 3:0 na zápasy. České Budějovice, které skončily minulou sezonu předposlední, se ale nevzdaly a vyhrály další tři utkání se skóre 10:3. Motor se mohl stát prvním týmem v historii play off české extraligy, který by otočil sérii z 0:3, a až do 50. minuty držel nerozhodný stav. Poté se ale prosadil Roman a postup zpečetil Čacho při risku soupeře bez brankáře.

Domácí trenéři učinili po poslední porážce několik změn. Do brankoviště se vrátil Mazanec, do elitní řady se posunul Daňo, nejlepší střelec minulé sezony, a poprvé zasáhl do série Kurovský, který ve třetím útoku nahradil Helewku.

Statistiky utkání. Livesport

Od úvodního vhazování se bojovalo o každý centimetr ledu, první velkou šanci si vypracovali domácí. Růžička měl po chytré přihrávce Voženílka odkrytou branku, lepší zakončení mu ale znemožnil faulem Beránek a zachránil hosty od inkasovaného gólu. V závěru třetiny utrpěl hostující Štencel ve tváři krvavý šrám, ale rozhodčí po zhlédnutí videa nevylučovali.

I ve druhé třetině se oba týmy soustředily na pozornou obranu, nedocházelo k žádným přečíslením. Mazance vystrašil v přesilové hře Kubík, který trefil horní tyč a předtím se blýskl i drzým průnikem. Na druhé straně zaměstnali Hrachovinu zblízka Růžička a Hudáček nebezpečnou tečí.

Rozhodčí prověřovali ve 35. minutě ostrý zákrok hostujícího Kachyni na Draveckého, ale vyšší trest neudělili a ponechali dvě minuty za napadení. V přesilové hře měl nejblíže k první změně skóre Nestrašil, ale Hrachovina se proti střele rychle přesunul.

Obhájce titulu začal třetí třetinu velmi aktivně. Už v prvním střídání zakončil zblízka Daňo, ale Hrachovina hosty opět podržel. Šance na straně domácích přibývaly a v 50. minutě se dočkali: Polášek vystřelil od modré čáry a puk se po teči odrazil před Romana, na kterého zívala prázdná branka.

České Budějovice si ve zbytku zápasu nedokázaly vypracovat kloudnější šanci a 99 sekund před koncem je připravil Simon útočným faulem o možnost zkusit hru šest na pět. Hosté sice odvolali gólmana, ale Čacho vystihl přihrávku a puk zavezl až do prázdné branky.

Výsledky play off extraligy