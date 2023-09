Růžička se po sedmi měsících vrátil do extraligy: Věřil jsem. Bylo to extrémně emotivní

Hokejový brankář Jan Růžička (26) nastoupil ve středu do extraligového utkání po sedmi měsících. Po nevydařeném angažmá v Hradci Králové a Pardubicích během minulé sezony se vrátil domů do Mladé Boleslavi. Na šanci v dresu Bruslařů si musel počkat do 5. kola, v němž Středočeši přivítali Karlovy Vary. Využil ji na výbornou - bezchybným výkonem a 31 zákroky pomohl k výhře 1:0. V rozhovoru s novináři ale neopomněl pochválit spoluhráče.

"Byl to pro mě hodně emotivní návrat na domácí zimák. Vrátil jsem se po roce, který pro mě nebyl ideální. A věděl jsem, že budu muset o každou šanci zabojovat. Dneska ten zápas přišel a jsem strašně rád, že jsme to doma zvládli za tři body," hlásil po vítězném utkání mladoboleslavský odchovanec.

Západočeši inkasovali pouze jednou, ale nestačilo jim to ani na bod. I proto, že nedokázali využít ani jednu ze čtyř nabídnutých přesilovek. "Výborně jsme to vyblokovali. Myslím, že některé fauly jsme udělat nemuseli, na to se ještě musíme podívat. Ale kluci, kteří chodí na oslabení, odvedli skvělou práci. Co jsem viděl, tak jsem chytil. A co jsem neviděl, pochytali spoluhráči," okomentoval průběh zápasu šestadvacetiletý gólman, jenž na startu sezony kryl záda Filipu Novotnému.

Jakmile se ale dočkal příležitosti, chopil se jí nejlepším možným způsobem. "Na ten zápas jsem se těšil od doby, kdy jsem se dozvěděl, že o mě Boleslav stojí. V minulém týdnu jsem se dozvěděl plán pro brankáře s tím, že budu chytat doma proti Varům. Jsem rád, že to bylo poprvé doma, navíc jsem tady nechytal ani jeden přípravný zápas. Po dlouhé době doma, přišli i rodiče... Těšil jsem se na fanoušky, takže pro mě to byl extrémně emotivní zápas. A skončil se sladkým koncem. Za ten rok jsem si něco prožil a jsem rád, že jsem zpátky doma. Teď chci splácet důvěru, kterou do mě vedení vložilo," zdůraznil Růžička.

Před týdnem se byl ještě rozchytat v první lize, když hájil branku Slavie, která doma prohrála s Přerovem 1:2 v prodloužení. "Ten nápad byl víceméně z mojí hlavy. Když jsem se dozvěděl, že bych měl jít proti Varům, tak jsem poprosil o jeden zápas za Slavii. Ono se to nezdá, ale jak čas plyne, tak by to byla dlouhá doba bez zápasu. Chci poděkovat Slavii, že jsem si mohl zachytat. Když se naskytne další šance za ně naskočit, tak pojedu rád, protože nic prostě nemůže nahradit zápasovou praxi."

V létě během naučené přípravy podle svých slov nic neměnil. "Já jsem byl v hlavě přesvědčený, že ty roky, které jsem odchytal tady v Boleslavi, nebyly náhodné. Že to prostě jeden nepovedený rok nemůže změnit. Nezačal jsem o sobě pochybovat, pořád jsem věřil, že jsem kvalitní gólman a že můžu chytat extraligu. Nerad bych dělal závěry po jednom zápase, ale když dostanu další šanci, zase budu dělat maximum, abych důvěru splatil a byli jsme jako tým úspěšní," ujistil Růžička.

Kdy se postaví znovu do branky, však zatím netušil. "To je otázka spíš na trenéry," reagoval Růžička.