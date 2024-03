Rychlovský má první individuální trofej kariéry. Před sezonou bych tomu nevěřil, říká

Překvapivým vítězem střelecké tabulky Tipsport extraligy po základní části se stal Jakub Rychlovský (22). Útočník libereckých Bílých Tygrů v neděli přispěl jednou brankou k výhře svého týmu v Plzni 6:3 a o gól předstihl spoluhráče Tomáše Filippiho (31) s pardubickým Lukášem Sedlákem (31). S 26 trefami si Rychlovský připsal první individuální trofej kariéry.

"Určitě to potěší, ale teď začne play off. Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, že vyhraji nejlepšího střelce ligy, tak mu asi určitě nebudu věřit. Ale myslím si, že to je zásluha celé lajny, co jsme hráli spolu de facto všech 52 kol v sezoně," řekl odchovanec Vrchlabí a čerstvý reprezentant v rozhovoru s novináři.

"Je to takové klišé, že se říká, že nikdy to nikdo nevyhraje sám, ale já to mohu jedině potvrdit. Našli jsme mezi sebou výbornou chemii s Martinem Faško-Rudášem a Tomášem Filippim a až na pár zápasů jsme většinou podávali adekvátní výkon k tomu, abychom ten tým táhli," chválilo si levé křídlo vzájemnou souhru.

Soupeření o hráčské ceny v průběhu posledního utkání základní části 183 centimetrů vysoký Rychlovský nevnímal. "Během zápasu jsme to vůbec nesledovali. Teď nám trenéři a lidé z marketingu řekli, že Tomáš vyhrál bodování a já střelce, takže nám kluci poděkovali. Tím to pro nás v tuhle chvíli končí a soustředíme se na středu a na soupeře, kterého dostaneme," prohlásila kometa ročníku.

O souboji o individuální trofeje se s Filippim nebavil ani před zápasem. "Úplně jsme na to nemysleli. Chtěli jsme se dobře nachystat tím zápasem na play off. Ve třetí třetině jsme si to trochu zkomplikovali a tohle je taková třešnička na dortu. Základní část končí a uděláme maximum pro to, abychom se podřídili týmovému úspěchu. Tohle pro nás tolik neznamená," dodal Rychlovský.

Statistiky utkání. Livesport

Viditelně ho mrzelo, že ve třetí třetině za stavu 6:0 jeho tým polevil a inkasoval tři branky. "Byl to takový obrázek naší celosezonní hry, jak výsledkově, tak herně. Snad nás třeba ta třetí třetina srazila trochu na zem a ve středu začneme s čistou hlavou a budeme vědět, že musíme hrát celých šedesát minut," nabádal král střelců Bílé Tygry před středečním úvodním domácím zápasem předkola proti Olomouci.