Sukeľ se vrátil po nemoci a přispěl k výhře Litvínova: V každém zápase ukazujeme charakter

Po jednozápasové pauze kvůli nemoci se vrátil kapitán hokejistů Litvínova Matúš Sukeľ (27) do sestavy a gólem a asistencí pomohl k domácí výhře v 6. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 5:2. Slovenský útočník si tak připsal v pátém vystoupení v sezoně své první body, ale dosavadní půst jej nijak netrápil. Severočeši se totiž po úvodní porážce v Pardubicích 1:5 rozjeli vítěznou sérii, kterou dnes natáhli už na pět utkání.

"Já jsem si z toho těžkou hlavu nedělal. Vyhrává se a já jsem se tím nezatěžoval. Není důležité, kdo dává góly. Je to otázka času, kdy se to v týmu proměnění a nejdůležitější jsou vítězství," řekl novinářům po utkání Sukeľ, který v 48. minutě přihrál na vítěznou branku Andreji Kudrnovi a v čase 55:23 v oslabení při power play soupeře zvýšil do prázdné branky na 4:2.

Středeční duel v Hradci Králové, který Verva vyhrála 3:2 po samostatných nájezdech, musel kvůli zdravotní indispozici vynechat. "Dva dny jsme nebyl ani na ledě. Dnes už jsem se ale cítil dobře, chtěl jsem hrát. Byl to náročný zápas, jsem rád, že jsem to zvládl," pochvaloval si Sukeľ.

Statistiky utkání. Livesport

V 35. minutě za stavu 2:1 trefil Sukeľ levou tyč a vzápětí měl i další šanci. Místo zvýšení ale přišlo vzápětí na druhé straně vyrovnání na 2:2. V tu chvíli kapitána Severočechů trošku trápilo, že střeleckou smůlu do té doby neprolomil. "Ta šance byla za stavu 2:1. Nedal jsem ji, mohlo to být 3:1. Myslím, že za minut jsme dostali gól na 2:2. Bylo to nepříjemné, byl jsem na sebe naštvaný, ale díky bohu to dopadlo, jak to dopadlo. Nemusí mě to mrzet a bereme tři body," konstatoval.

Litvínov v 11. minutě vedl už 2:0, ale další průběh pak patři dlouho soupeř. "Oni museli něco udělat a začali nás agresivně napadat. My jsme neproměnili nějaké šance, oni vyrovnali na 2:2. Něco jsme si řekli, ale nevstoupili jsme úplně dobře ani do třetí třetiny. Jsem rád, že jsme nakonec ukázali sílu týmu a dali jsme třetí gól my," uvedl Sukeľ, ale ztrát vedení se chce vyvarovat. "Už se nám to stalo za stavu 2:0 v Hradci, že nám ve druhé třetině vyrovnali na 2:2. Dnes to samé."

Přehled zápasu Litvínov – Mladá Boleslav 5:2

Týmu se daří přesilovky

Litvínov využil za šest zápasů už osm přesilovek a je s úspěšností 27,59 procenta čtvrtý. V oslabení inkasoval jen dvakrát a s 93,55 procenty vládne celé soutěži. "Trenéři si na tom dávají záležet a hodně se věnujeme oslabením i přesilovkám. Díky bohu nám to pomáhá vyhrávat zápasy. Víme, že je to důležité a rozhoduje to zápasy. Věřím, že nám to tak půjde i dál," pochvaloval si Sukeľ.

Odchovanec Liptovského Mikuláše prožívá s týmem zcela odlišný start než v předešlé sezoně, kdy tým začal pěti porážkami a po šesti zápasech měl na kontě jen pět bodů. Teď jich má 14 a patří mu 3. místo v tabulce. "Je to super. Minulý rok byl začátek náročný. Vůbec se nám nedařilo a teď je to opak. Každá výhra dodává sebevědomí jednotlivci i týmu. V každém zápase ukazujeme výborný charakter. Děláme všechno pro to, abychom to udrželi. Je to o každodenní práci. Dnes se můžeme radovat a zítra se vrátíme na trénink a budeme pracovat dál," dodal Sukeľ.