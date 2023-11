Týden v extralize: Návrat Krále, nečekaný hattrick a kousanec jako od Suáreze

Extraliga v uplynulém týdnu nabídla tři kola a vedoucí Pardubice nahuštěný program využily k trháku. Dynamo v týdnu neztratilo ani bod a druhému Litvínovu odskočilo na rozdíl sedmi bodů. Na opačném pólu tabulky zůstává odříznutá Mladá Boleslav, která právě z východu Čech přivedla nového trenéra. Kdo tápající Bruslaře převzal, kdo je extraligovým Luisem Suárezem a jak dlouho čekala extraliga na hattrick obránce, to se dozvíte následujících řádcích pravidelné hokejové rubriky Livesport Zpráv.

Návrat Krále

Start do sezony jako z hororu. Mladá Boleslav v úvodních 17 zápasech získala pouze 12 bodů a z posledního místa na třinácté Vítkovice nabrala čtyřbodové manko. Vedení středočeského celku se proto rozhodlo jednat. Již ve čtvrtek odvolalo trenéra Jiřího Kalouse a v pondělí tým předalo Richardu Královi. Bývalý skvělý útočník se do města automobilů vrátil po 13 letech.

V ročníku 2009/10 si Král v Mladé Boleslavi odkroutil poslední sezonu na českých stadionech a vydal se ukončit bohatou kariéru do polského Jastrzebie. Z Bruslařského klubu odcházel jako kapitán a nejproduktivnější hráč, nyní se vrací jako zkušený trenér, který by měl tým zvednout a dostat na pozice zajišťující předkolo play off.

Mladá Boleslav se nachází na úplném chvostu tabulky. (6.11.) Livesport

"Podobnou situaci už jsem jednou zažil před třemi lety v Pardubicích. Když jsem přišel, byli jsme poslední, ale dostali jsme se z toho. Věřím, že se nám to povede i tady," řekl trenér, který až do neděle působil na lavičce pardubického B-týmu v Chance lize.

Právě angažmá v druhé nejvyšší soutěži pozdrželo Králův přesun do Mladé Boleslavi. Ačkoliv byl jako nový trenér Středočechů představen již ve čtvrtek, v sobotu ještě naposledy vedl pardubické béčko na ledě Slavie.

"V Pardubicích jsem pracoval s mladými a talentovanými kluky a ta práce mě bavila. Tým tam začal poslední zápasy opravdu fungovat a já z toho měl dobrý pocit. Ale na druhou stranu tohle je extraliga. Svým způsobem se taková nabídka neodmítá," vysvětlil Král v rozhovoru pro mladoboleslavský klubový web.

Forma Mladé Boleslavi je tristní. Livesport

V novém působišti bude mít čas na přípravu, tým totiž přebírá na začátku reprezentační pauzy. "Mám v plánu nakoukat poslední zápasy týmu a sejít se s hráči při osobních pohovorech. Chci vědět, jak přemýšlí, protože kvalitou má tenhle tým na to hrát mnohem výš," uzavřel nový mladoboleslavský trenér.

První zápas na lavičce středočeského klubu ho čeká ve středu 15. listopadu v domácí ŠKO-ENERGO Areně proti Hradci Králové.

Extraliga má svého Suáreze

První západočeské derby sezony přineslo napínavou bitvu, kterou rozhodlo až prodloužení. V něm Karlovy Vary urvaly výhru 3:2 a bodovaly po dvou prohrách. Po zápase se ale nemluvilo pouze o hokejových akcích.

Utkání poznamenal zkrat karlovarského Michala Plutnara. Devětadvacetiletý obránce ve druhé třetině po jednom ze soubojů u mantinelu zůstal zakleštěn do Jana Piskáčka a kousl plzeňského beka do ruky.

Piskáček si z incidentu odnesl modřinu, zápas ale bez problémů dohrál. Duel neskončil ani pro karlovarského beka, protože rozhodčí ve hře jeho exces přehlédli. "Celá věc mě moc mrzí a rozhodně v ní nebyl žádný úmysl. Chtěl bych se omluvit jak našemu soupeři a klubu, tak i vedení našeho klubu a fanouškům," uvedl Plutnar v prohlášení pro klubový web.

Situaci projednávala i disciplinární komise a karlovarskému obránci udělila pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu. V porovnání s kanadsko-americkou NHL Plutnar z celého incidentu vyšel lacino. V listopadu 2021 Brendan Lemieux kousl do prstu Bradyho Tkachuka a odnesl si pětizápasovou stopku.

Ještě hůře dopadl "fotbalový kanibal" Luis Suárez. Uruguajský útočník za kousnutí Giorgia Chielliniho na MS 2014 v Brazílii vyfasoval od FIFA dokonce čtyřměsíční zákaz činnosti.

Růžička mezi elitou

Třinecký útočník Martin Růžička dlouhodobě patří mezi největší hrozby pro extraligové brankáře. Dvakrát v kariéře ovládl bodování základní části a třikrát byl nejproduktivnějším hráčem play off. V pátek třinecký forvard dvěma asistencemi řídil výhru Třince ve Vítkovicích a posunul se do elitní desítky historického bodování samostatné české extraligy.

Již v úterý Růžička vyrovnal desátého Jaroslava Hlinku, definitivní posun mezi deset nejproduktivnějších hokejistů extraligové historie ale přišel až v Ostravě. V 845 zápasech v základní části a play off nasbíral třinecký tahoun 728 kanadských bodů a stíhá devátého Lukáše Pecha, který jako jediný z dalších členů TOP 10 stále působí v nejvyšší soutěži. Na dostřel má Růžička také osmého Pavla Pateru (745) a sedmého Viktora Ujčíka (746).

"Znamená to pro mě hodně, je to krásné. Upřímně jsem o tom úplně nevěděl, ale vážím si toho a myslím, že to docením časem. Kdyby na to člověk myslel, bylo by to mnohem těžší. Abych řekl pravdu, většinou se to ke mně dostane až po zápase skrz našeho tiskového mluvčího," řekl serveru sport.cz skromný kanonýr.

Pro Růžičku to nebyl první výrazný milník, kterého v sezoně dosáhl. V domácím duelu proti Plzni zaznamenal 600. bod v základní části. Další posun osmatřicetiletý forvard vyhlíží také v historickém pořadí střelců, kde ztrácí pouhé tři trefy na pátého Ondřeje Kratěnu.

Hráči týdne

Ondřej Vála (Pardubice)

Pardubický bek Ondřej Vála není střelec. V dospělém hokeji nikdy nedal více než pět branek za sezonu. Proti Olomouci mu to tam ale napadalo. Dvě nenápadná nahození, povedená střela z prostoru mezi kruhy a pětadvacetiletý bek mohl spokojeně zvednout ruce nad hlavu. Prvním extraligovým hattrickem v kariéře dovedl Pardubice k výhře 5:1 a své dosavadní střelecké maximum vyrovnal již v sedmnáctém zápase sezony.

"Hattrick jsem dal naposledy někdy v 16 letech v pardubické juniorce ještě pod panem Zadinou a panem Králem. Moje role v týmu i přes tři góly zůstává jasně daná a úplně jiná než být produktivní," připomněl defenzivně laděný bek.

Vála je teprve desátým obráncem v třicetileté historii samostatné české extraligy, který v jednom duelu nasázel tři branky. Nejvyšší soutěž se hattricku obránce dočkala přesně po roce a 11 měsících. V prosinci 2021 vstřelil tři góly pražské Spartě Daniel Gazda.

Vála šel svému střeleckému probuzení naproti. Olomouckého brankáře Jakuba Sedláčka zasypal sedmi pokusy a byl nejaktivnějším střelcem zápasu. "Když je před brankou hodně hráčů a gólman nic nevidí, občas tam něco propadne. Proto se snažím hodně střílet," vysvětlil pardubický bek.

V nedělním utkání proti Vítkovicím odchovanec pardubického hokeje připravil jednu branku a vylepšil svou bilanci na devět bodů. Loni se za celou základní část zapsal do statistik čtrnáctkrát.

Jakub Rychlovský (Liberec)

Další hattrick, tentokrát v podání libereckého mladíka. Jakub Rychlovský na Kladně řídil liberecký obrat z 1:3 na 6:3 a stejně jako Vála vstřelil tři branky v jednom zápase poprvé v extraligové kariéře.

První gól dal ve druhé třetině, když se prosadil hned po vhazování. Hlavní roli ale dvaadvacetiletý liberecký útočník sehrál až v závěrečném dějství. Nejprve asistencí vybídl k rozdílové brance Michala Bulíře, o necelou minutu později v oslabení překonal Adama Brízgalu podruhé a v závěru trefil prázdnou branku Rytířů.

"Hattrick jsem v hlavě neměl, protože v posledních zápasech, když jsme vedli o jeden nebo dva góly, jsme si závěry dělali zbytečně těžké. Takže jsem se hlavně soustředil, abychom utkání dovedli do vítězného konce," líčil pokorně Rychlovský, jenž se blýskl třemi body již v pátečním zápase s Litvínovem.

Nadějný forvard zatím prožívá průlomovou sezonu. V 19 zápasech nasbíral šestnáct bodů (8+8) a drží se v elitní desítce ligové produktivity. Je jen otázkou času, kdy překoná svůj rekordní zápis z minulého ročníku, který zakončil s bilancí pěti gólů a 12 asistencí.

První příležitost bude mít v pátek 17. listopadu, kdy Bílí Tygři po reprezentační pauze přivítají Karlovy Vary.

Filip Chlapík (Sparta)

Že by konečně našel tu správnou střeleckou hokejku? Filip Chlapík v týdnu skóroval ve všech třech zápasech a u jeho jména v kolonce vstřelených gólů už nesvítí jednička. Po návratu ze Švýcarska je s šestnácti body (4+12) na děleném desátém místě ligové produktivity a pomalu se hlásí o místo mezi hlavními tvářemi soutěže.

Chlapík svůj devítizápasový gólový půst prolomil v úterním šlágru proti Pardubicím. Ve skvělé první pětiminutovce, v níž padlo pět branek z úvodních pěti střel, srovnal na 2:2. "Začátek byl opravdu divoký, něco takového jsem v dospělém hokeji asi nezažil," líčil po zápase v němž přidal ještě asistenci u branky Vladimíra Sobotky.

Chlapíkovi dva body Spartě k výhře nad Pardubicemi nestačily, v pátek proti Kladnu proto rodák z Prahy přidal ještě jednu asistenci navrch a třemi body řídil těsné vítězství 3:2. V neděli se jednou brankou podepsal pod výhru 5:3 a nabitý týden zakončil s šesti kanadskými body.