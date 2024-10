Týden v extralize: Rozjetý Hradec i vítkovická letka. Půjde Kondelík se Zohornou na pivo?

Extraligová sezona pokračuje zběsilým tempem a nenápadně se přehoupla už do své druhé čtvrtiny. V čele jsou dál Pardubice, které v uplynulém týdnu vyhrály všechny tři zápasy a narch o sobě daly vědět na přestupovém trhu, kde spolu s Českými Budějovicemi upekly výměnu roku. Poslední týdny výborně vychází i hokejistům Mountfieldu, kteří neztratili ani bod už šestkrát za sebou. Co dalšího přineslo uplynulých sedm dní hokejové extraligy?

Hradec v laufu

Čtyři prohry v úvodních čtyřech extraligových zápasech? Na to už v Hradci dávno zapomněli. Po mizerném startu se Mountfield zvedl a aktuálně je týmem s nejlepší formou v celé lize. V posledních šesti zápasech neztratil ani bod a posunul se do elitní čtyřky hned za Pardubice, Spartu a Litvínov.

Po přestřelce z minulé neděle, kdy Východočeši porazili Vítkovice 9:7, byly jejich zápasy v uplynulém týdnu výrazně chudší na góly. Litvínov svěřenci Tomáše Martince porazili 2:0 a Kometu zdolali 3:2n. V obou případech u toho byl gólman Stanislav Škorvánek, který si po divočině z minulého týdne výrazně vylepšil náladu.

Vylepšil si bilanci na šest výher z devíti zápasů a proti Litvínovu vychytal už třetí nulu v sezoně. "Byl jsem zvyklý, že na mě létalo přes 30 střel za zápas, v Hradci je to třeba i míň než 20. Na to se těžko zvyká. Je těžší dostat se do pohody," řekl po zápase s Chemiky slovenský gólman, který na východ Čech dorazil ze slovenských Michalovců.

Při pohledu do statistik se ale zdá, že si účastník posledních dvou světových šampionátů zvykl docela rychle. S průměrem pod dva inkasované góly na zápas patří mezi ligovou elitu a těsně za nejlepší desítkou je i jeho úspěšnost zásahů, kterou drží na solidní úrovni 91,5 procenta.

I díky němu Mountfield drží šestizápasovou neporazitelnost. Vždyť Škorvánek se podepsal hned pod pět z těchto šesti výher a řekl si o pozici týmové jedničky. Teď je potřeba, aby si on i tým přenesli formu i na stadiony soupeřů, kde v neděli získali teprve první tři body v sezoně.

Výměna Zohorna –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kondelík

Přestupovou bombu v koncem pracovního týdne upekly Pardubice s Českými Budějovicemi. Oba týmy potřebovaly okysličit ofenzivu a dohodly se proto na výměně dvou velkých jmen. Na jih Čech zamířil zkušený Tomáš Zohorna a směr Dynamo se vydal Jáchym Kondelík.

Bylo veřejným tajemstvím, že Kondelík má v Pardubicích podepsanou pětiletou smlouvu, která měla vejít v platnost po aktuální sezoně. Mistr světa z Prahy se ale nakonec stěhoval o třičtvrtě roku dřív.

"Přesun do Pardubic byl velmi hektický. Asi jsem nikdy takový den nezažil," řekl k nečekané výměně Kondelík. Vše se finálně domluvilo v pátek a už v neděli se oba hráči objevili na ledě v dresu nových týmů. Oba navíc v rámci extraligy přestoupili poprvé v kariéře.

"Není snadné opouštět město, kde jsem strávil většinu kariéry a jsem tu doma. Vedení Dynama ovšem nic nezazlívám. Byl můj sen, ukončit kariéru v Pardubicích s pohárem nad hlavou, což nevyšlo. Ale věřím, že se to dřív, nebo později klukům povede," řekl po výměně Zohorna, jenž si hned v úvodním duelu za Motor připsal asistenci a pomohl k výhře 5:2 nad Třincem.

"Psychicky mi první bod hodně pomohl. Z mé strany to bylo ze začátku trochu nervózní, jelikož jsem přijel předevčírem a bylo toho opravdu hodně. O to víc jsem rád, že jsme vyhráli," řekl zkušený centr.

K výhře v prvním duelu po trejdu pomohl i Kondelík, který proti Olomouci (2:1) odehrál přes 15 minut. "Byl jsem trochu nervózní, ta skvělá atmosféra na vás trochu dolehne. Jak šel zápas dál, cítil jsem se lépe a lépe," řekl po premiéře v červenobílém.

Kondelík si uvědomuje, že se výměnou za oblíbence pardubických fanoušků dostal do složité pozice. "Uvědomuju si, že Zohy byl pro pardubické fanoušky velmi důležitý. Jeho styl hokeje se mi líbí, když jsem byl mladší, tak jsem si říkal, že bych chtěl jednou hrát jako on. Mrzí mě, že o něj tady přišli, ale já s tím bohužel nic neudělám. S Tomášem jsme si psali, mám k němu respekt a doufám, že se tomu někdy zasmějeme u piva," prozradil.

Vítkovice vládnou ofenzivě

V extralize není tým, který by nasázel víc branek než Vítkovice. Ostravané sice odehráli o dva až tři zápasy méně než většina jejich konkurentů, přesto vládnou ofenzivním statistikám. Jako jediný tým mají průměr přes čtyři góly na zápas a spolu s Hradcem Králové se jako jediní dostali přes 50 přesných zásahů.

Ofenzivní pohoda se projevila i v nedělním duelu s Libercem, který svěřenci Davida Bruka porazili jednoznačně 7:0 a podruhé za sedm dní dali sedm branek.

Čtyřmi body se v duelu s Bílými Tygry blýskl Jindřich Abdul, který se posunul do čela bodování celé extraligy. Hned v závěsu za předsezonní posilou z Litvínova jsou další dva hráči ostravského celku – Anthony Nellis a Marek Kalus.

"Sedí mi to tak nějak celkově. Jsem tady spokojený, a to se pak odvíjí i na ledě. Jsem rád, že se mi takhle daří a že pomáhám týmu. Body mi samozřejmě pomáhají, jako asi každému hráči. Kdo řekne, že ne, tak lže," líčil po debaklu Liberce Abdul.

Jediný extraligový hokejista, který se přehoupl přes hranici 20 kanadských bodů, těží z výborných vítkovických přesilovek. Ostravský celek drží úspěšnost využití nad hranicí 37 procent a je suverénně nejlepší z celé ligy.

"Máme tady hodně kvalitních hokejistů a jsme moc rádi, že to nestojí na jednom nebo dvou jménech. Máme víc hráčů, kteří mohou v přesilovce udeřit, a právě v tom jsme silní," chválil Abdul po zápase v Liberci, kterému Vítkovice daly v přesilových hrách hned čtyři branky.