Týden v extralize: Smutný návrat mistrů světa do O2 arény, hegemon u dna i bitka jako v NHL

Po téměř čtrnáctidenní reprezentační pauze opět ožily extraligové stadiony. Hned v pátek se fanoušci dočkali šlágru mezi Spartou a Pardubicemi. Namísto vyrovnané bitvy dvou extraligových gigantů ale fanoušci viděli jednoznačnou záležitost. Pražané před zaplněnými tribunami smetli Dynamo 8:1 a výrazně tak pokazili návrat Romana Červenky (38), Lukáše Sedláka (31) a Libora Hájka (26) do O2 arény, ve které v květnu získali titul mistrů světa. Co dalšího nabídl uplynulý extraligový týden?

Mistr na lopatkách

Od roku 2019 Třinec vládne extralize pevnou rukou. V poslední sezoně sice Oceláři v základní části nepůsobili tak dominantně a za titulem se jako první tým v historii prokousali přes předkolo play off, v průběhu ročníku se ale prakticky neustále drželi okolo šestého místa.

Nyní je to jiné. V Třinci se před sezonou rozloučili s tahounem Danielem Voženílkem, kterého pustili do švýcarského Zugu a nového lídra zatím nenašli. Ve dvaceti zápasech nasbírali pouhých 20 bodů a na předposledním místě jsou jen kvůli tomu, že mají nepatrně lepší skóre než Liberec. Severočeši ale mají zápas k dobru.

Po reprezentační přestávce navíc narozdíl od Ocelářů začali vyhrávat. Zvládli zápas na Kladně i v Karlových Varech a získali cenných pět bodů. To svěřenci Zdeňka Motáka v pátek ani v neděli nebodovali a z posledních sedmi ligových zápasů získali jen tři body.

Bylo jasné, že to někdy musí přijít, ale že třinecká krize bude až tak hluboká čekal málokdo. Hegemon posledních let, který získal posledních pět titulů, najednou nemůže najít cestu z krize. Odchod Voženílka a absence zraněného lídra Martina Růžičky Oceláře zatím přichází draho.

"Je to ikona klubu a hráč, který tomu hodně pomůže. Nejsem schopen říct, kdy se vrátí, ale je to v dohlednu. V řádech dnů. Není to ale jen o Martinovi, chybí nám Hudy (Libor Hudáček) a Mary (Martin Marinčin). To jsou tři hráči, kteří mají na chod mužstva velký vliv," přiznal trenér Zdeněk Moták, který se bude muset obejít bez svého asistenta Marka Malíka.

Toho fanoušci po nedělní prohře skandováním vyzývali k odchodu. A Malík jim vyhověl. "Situace, ve které se tým nachází, není jednoduchá. Předváděná hra má k ideálu daleko. Spokojený s ní nejsem já, další trenéři, všichni hráči, vedení a taky třinečtí fanoušci. Jako trenér musíte umět přijmout zodpovědnost a chránit své svěřence," řekl ke své rezignaci.

Bude konec někdejšího výborného obránce impulzem, který Třinec vrátí na vítěznou vlnu?

Nekončící změny v Pardubicích

Správné nastavení hledají také v táboře druhého finalisty. Pardubice vládnou extraligové tabulce, ale herně to stále není ono. I proto do trenérského týmu Václava Baďoučka přibyl další člen. K asistentům Vítu Černohusovi, Václavu Kočímu a Františku Brázdilovi se připojil Jan Ludvig.

Někdejší útočník, který nasbíral přes 300 startů v NHL, se do Česka vrátil ze zámoří po dlouhých letech. Po kariéře zůstal u hokeje a téměř tři dekády byl skautem New Jersey a Bostonu. V posledních letech trénoval v nižší juniorské soutěži.

"Připojil se k nám odborník s obrovským citem pro hokejové detaily," řekl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora. Jeho slova po zápase s Kometou potvrdil obránce Jakub Zbořil, který stejně jako Ludvig strávil poslední roky v zámoří.

"V zámoří strávil spoustu let a má zažité různé důležité detaily, které z pohledu celkové kvality oddělují NHL od jiných lig. Jsou to takové ty maličkosti jako například dostávat se protihráčům pod hokejky, nepouštět je do úniků, být v defenzivě ve správném postavení a podobně," všiml si bývalý obránce Bostonu.

V duelu s Kometou Ludvig i Zbořil zažili zajímavé premiéry. Zkušený trenér oslavil první výhru na lavičce Dynama a reprezentační bek se poprvé postavil svému mateřskému celku.

Když se rozkřiklo, že se Zbořil vrací z NHL, počítalo se s tím, že posílí právě Kometu. S týmem trénoval a byl se podívat na staveništi, kde roste nová brněnská aréna. Nakonec ale překvapivě zakotvil v Pardubicích.

"Kluci na mě občas něco křičeli ze střídačky, ale zavřel jsem se do bubliny a trochu jsem to musel vytěsnit z hlavy. A snažil jsem se hrát svoji hru. Hlavně jsem ovšem čekal, že na mě budou něco pořvávat hostující fanoušci, ale naštěstí jsem neslyšel vůbec nic. Asi si to schovávají do Brna," líčil Zbořil po zápase ve kterém Dynamo otočilo nepříznivý stav 0:2 a výhrou 3:2 odčinilo páteční debakl z O2 areny.

Bitka jako v NHL

Duel Sparty s Pardubicemi v pražské O2 areně byl dlouho očekávaným šlágrem. Do pražských Vysočan v duchu tradice posledních sezon dorazilo několik tisícovek pardubických fanoušků, Dynamo jim ale příliš radosti neudělalo. Pardubičtí hokejisté od začátku tahali za kratší konec a nakonec schytali debakl 1:8.

Největší vzruch v pardubickém sektoru přinesla za rozhodnutého stavu 1:7 bitka mezi bekem Michalem Houdkem a domácím kapitánem Miroslavem Formanem. Oba hráči se do sebe zaklesli v pardubickém obranném pásmu a jejich klinč volně přešel v pěstní souboj.

Rukavice jako první shodil Houdek, Forman se ale nenechal dlouze pobízet a jeho výzvu přijal. Souboj, který v O2 areně zvedl ze sedaček více než 17 tisíc diváků, nakonec vyhrál pardubický tvrďák, jenž využil své výškové převahy. Trestuhodně to však byl jeden ze dvou dílčích úspěchů Dynama.

Tím druhým byl přesilovkový gól Romana Červenky, kterým zkušený forvard korigoval děsivě vypadající skóre 0:7. "Fakt nevím, co říct. Je to ostuda, nechcete tam sedět, stát... Chcete jet pryč a zítra si to rozebrat, protože se z toho musíte nějak ponaučit. Musíme si na ty chyby ukázat, abychom se někam posunuli," zmínil Červenka, jenž se do O2 arény vrátil poprvé od května, kdy jako kapitán zvedl nad hlavu pohár pro mistry světa.