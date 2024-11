Vítkovice po změně trenéra zabraly. Potřebovali jsme to zlomit, ulevilo se Prčíkovi

Dvěma asistencemi přispěl obránce Matěj Prčík (20) k výhře Vítkovic ve 20. kole extraligy na ledě Mladé Boleslav 3:2 a ve svém čtvrtém vystoupení v sezoně si připsal první body. Ostravané tak po sobotním odvolání hlavního kouče Davida Bruka a posunu asistenta Vlastimila Wojnara do této pozice ukončili sérii pěti porážek bez zisku jediného bodu.

"Určitě to bylo hodně důležité utnout. Pět porážek v řadě už bylo dost a jsme strašně rádi, že jsme to dneska zvládli za tři body. Teď si odpočineme a věříme, že navážeme v dalším zápase," řekl novinářům po utkání Prčík a doufal, že to Vítkovice potvrdí i v pátek proti Českým Budějovicím.

Wojnara doplnil na pozici asistenta sportovní ředitel Roman Šimíček, kapitánské céčko převzal místo slovenského obránce Juraje Mikuše bek Jan Košťálek, Mikuš je teď jeho asistentem spolu s dalším zadákem Patrikem Demelem.

"Impulz to asi určitě byl, změnil se i kapitán a asistenti. Asi bych neřekl, že to bylo úplně o trenérech nebo o tom, kdo byl kapitán. Dneska jsme se semkli jako tým, to bylo to hlavní. Jsme rádi, že vezeme tři body," podotkl Prčík.

Mladý zadák v této sezoně odehrál i dva zápasy v první lize za Porubu, kde jednou skóroval. Dvakrát nastoupil také za juniorku. "Ty individuální body, je to hezké, ale teďka v naší situaci na ně úplně není prostor. My jsme hlavně rádi, že jsme dneska udělali tři týmové body, to je pro nás nejdůležitější," podotkl.

Statistiky utkání. Livesport

Vítkovičtí čekali na výhru od 27. října, kdy doma deklasovali Liberec 7:0 a navázali na předchozí výhru nad Plzní 4:2. Potom ale prohráli při sérii tří duelů venku před reprezentační pauzou v Olomouci, v Třinci i v Pardubicích. Po ní ve středu v dohrávce sedmého kola podlehli doma Mladé Boleslavi 0:2 a v pátek nestačili na Karlovy Vary 2:5.

"My jsme potřebovali tu sérii porážek zlomit. Dnes jsme tomu šli celý zápas naproti. Řekli jsme si, že prostě odvezeme ty tři body. To se nám povedlo a jsme za to nesmírně vděční," pochvaloval si Prčík.