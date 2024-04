Vsetín uspěl ve Zlíně i podruhé a jediné vítězství ho dělí od postupu do baráže

Vsetín vyhrál ve finále play off Chance ligy i druhý zápas na ledě Zlína. Po výsledku 4:3 vede v sérii hrané na čtyři vítězná utkání 3:1 a je jediný krok od postupu do baráže, v níž nejlepší tým druhé nejvyšší domácí soutěže vyzve Kladno, nejhorší celek extraligy po základní části. Domácí třikrát dorovnali jednobrankové manko, na vítězný gól Danielse Berzinše v čase 56:40 už odpověď nenašli. První pokus k uzavření série budou mít Vsetínští v úterý doma, pátý duel obou rivalů začne v 17:30.

Berani nastoupili s velkou touhou odčinit sobotní porážku (3:5), jenže ze zápasu uběhlo jen 94 sekund a prohrávali znovu, když potrestal chybu domácích po Matějčkově nahrávce Bláha. Vsetín pak hrál přesilovku, v níž byl blízko navýšení náskoku Teper, proti byl však strážce zlínského brankoviště Huf.

Jen co se potrestaný Novotný vrátil na led, musel na trestnou lavici znovu. A mohl děkovat Hufovi, že v další početní výhodě vychytal Jonáka. Na druhé straně nevyzrál na gólmana Žukova Köhler. Ve 13. minutě si zahráli početní výhodu poprvé i Berani a hned byli úspěšní. Trest Kratochvila zkrátil přesně v jeho polovině povedenou ranou zpoza kruhu Salmio a oslavil tak již devátý gól v letošních vyřazovacích bojích první ligy.

Střelci zápasu Zlín – Vsetín. Livesport

V úvodu druhého dějství pykal Köhler a hosté byli v přesilovce také úspěšní, když jen sedm sekund před návratem zkušeného domácího forvarda na led skóroval z kruhu ranou bez přípravy Teper. Záhy mohl zvýšit Hrňa, jenže rozezvučel pouze brankovou konstrukci. Místo stavu 3:1 bylo brzy opět vyrovnáno - jen 92 sekund po trefě hostů se prosadil Werbik, když skvěle přesměroval Šlahařovu nabídku. Huf pak ve 35. minutě vychytal lapačkou Roba.

Na začátku třetí části se zaskvěl také Žukov, jenž připravil o gólovou radost Gaga. Ve 45. minutě šli Vsetínští potřetí v utkání do vedení, když si našel do vzduchu odražený kotouč Jonák a z hranice brankoviště pohotově prostřelil Hufa. Ve 49. minutě zařídil v signalizované výhodě znovu rovnovážný stav Sedlák. V 57. minutě si vyjel z rohu kluziště až k modré čáře Zabusovs, opřel se do puku a tečující Berzinš rozhodl. Při power play Zlína zachránil hostům výhru Žukov.

Výsledky play off Chance ligy