Vyhrát v Pardubicích se nestává často, jsou to skvělé tři body, těšilo litvínovského Urbana

Hokejový útočník Tomáš Urban (21) podepsal v Pardubicích novou tříletou smlouvu a v průběhu týdne zamířil na hostování do Litvínova, které má trvat do konce ledna. V neděli přijel s novými spoluhráči právě na východ Čech a gólem a asistencí se podílel na překvapivé výhře Vervy na ledě extraligového lídra. V rozhovoru s novináři ale přiznal, že branku radši moc neslavil.

"Byl to od nás všech odmakaný zápas, za bojovnost jsme si body zasloužili. Může nás to jen nakopnout. Vyhrát v Pardubicích se nestává často, jsou to skvělé tři body," řekl Urban po utkání.

Jednadvacetiletý forvard vstřelil první gól zápasu, když si našel odražený puk a pohotovou střelou překonal brankáře Romana Willa. "Snažil jsem se dát gól už proti Olomouci, zrovna dnes se to ke mně odrazilo. Už jsem věděl, kam vystřelit," popisoval Urban, jenž odehrál svůj druhý zápas v dresu Litvínova.

Svou radost ze vstřelené branky se snažil tlumit. "Netroufl jsem si na oslavu. Pardubice mi toho hodně daly, i tím, že mě teď uvolnily. Nechtěl jsem tady diváky moc dráždit," přiznal Urban, kterému připsali i jednu asistenci u druhého zásahu Litvínova.

Severočeši vedli na začátku třetí třetiny už 3:0, ale Dynamo pak stáhlo ztrátu na jednogólový rozdíl. "Malinko jsme jednou polevili. V oslabení jsme nevyhodili puk a hned dostali gól. Myslím, že jsme se do zápasu zase vrátili a body udrželi," řekl Urban.

Litvínov uhájil cenné vítězství, i když mu scházela řada hráčů, v sestavě nebyli ani bratři Kašové. "Vůbec jsme nekoukali na to, v jaké sem jedeme sestavě. Snažili jsme se hrát podle představ trenéra, připravovali jsme se důkladně. Myslím, že se to vyplatilo, vezeme tři body," uvedl útočník, který byl v této sezoně nejproduktivnějším hokejistou pardubické rezervy ve druhé nejvyšší soutěži.

Urban si proti svému mateřskému klubu zahrál při druhém startu za Litvínov. "Hned jsem to měl v hlavě. Těšil jsem se, protože v Pardubicích chodí hodně lidí na hokej, každý zápas je skvělý. Doufám, že si svými výkony zasloužím, abych tady třeba příští rok mohl hrát stabilně," přál si Urban.