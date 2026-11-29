"Stojí za to vyzdvihnout spoustu bloků, které tam byly k vidění. Kluci teď ledují nohy a kotníky, tohle si opravdu zaslouží respekt," řekl novinářům někdejší gólman Bílých Tygrů.
Pardubice dokázaly v Liberci zvítězit přesně po dvou letech. Mezitím ze sedmi vzájemných střetnutí vyhrály jediné, a to až po nájezdech. "Dneska jsme hráli velmi dobře a organizovaně. Celkově to byl moc dobrý zápas. Liberec je velice kvalitní soupeř a předvedený hokej tomu odpovídal," poznamenal čtyřiatřicetiletý brankář.
Obhájce titulu tak momentálně vede tabulku Extraligy o jediný bod před Třincem. "Chceme se držet nahoře a ideálně vyhrát každý zápas. Rozhodně do každého utkání jít s tímto nastavením," dodal Will.
V druhé třetině rozhodl nejlepší střelec Dynama Jiří Smejkal, který v poslední minutě ještě přihrál na trefu do prázdné branky Davidu Tomáškovi. "Nepouštěli jsme soupeře do vyložených šancí. Ve třetí třetině měl Liberec sice tlak, ale pouze asi dvě střely na bránu," komentoval duel první jmenovaný.
Ten ocenil mimo jiné práci pardubických útočníků na brankovišti. "Dali jsme z toho dva góly a ty rozhodly. Poslední zápasy to vypadá moc dobře," dodal autor 13 branek v sezoně k vítězné šňůře Pardubic, které zvítězily popáté za sebou.