"Je to hokej, to k tomu patří," řekl k vyhrocenému závěru Nosek, který zůstal po zákroku Voženílka v 55. minutě ležet na ledě. "Dostal jsem do hlavy. Cvakly mi zuby a kousnul jsem se do jazyka. Mám trošku zablokovaný krk. Ale takový je hokej," upřesnil.
Nosek se posadil na kraj střídačky, podstoupil ošetření a ještě se zapojil do hry. Krosčekem fauloval Kovařčíka a okamžitě se na něj vrhnul Andrej Nestrašil. "Ale já jsem to nezačal, takže... Se na to podívejte. (Kovařčík) Po mně šel a já jsem se už nenechal podruhé zmáčknout," vysvětlil. Po návratu z NHL poznává rivalitu mezi Třincem a Pardubicemi, kteří na jaře svedli bitvu o titul. Aktuálně jsou oba celky suverénně nejlepšími týmy soutěže. Po 23. kole už mají na kontě přes padesát bodů.
"Bylo vidět, že hraje první s druhým. Zápas měl fakt kvalitu a šťávu. Myslím si, že bavil všechny. Už to byl takový mini play off zápas. Mám to rád. Takový vyhrocený zápas vás vtáhne," řekl Nosek, který se prosadil z úniku s bekhendovou kličkou mezi betony. Do sóla jej poslal umnou přihrávkou do prostoru Roman Červenka. "Snažíte se mu vybojovat puky a najít si místo. Umí podržet puk a skvěle přihrát. Potvrzuje to každý zápas. Skvěle mě našel. Jsem rád, že jsem to proměnil," doplnil držitel Stanleyova poháru ke spolupráci.
Oceláři ještě před první sirénou snížili trefou Ondřeje Kovařčíka. Pardubice uklidnil až ve třetí třetině dvěma trefami Vladimír Sobotka. "Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Ve druhé třetině jsme měli trošku hluché místo. Docela dost jsme ztráceli puky ve středním pásmu, domácí dobře otáčeli hru a trošku nás pozlobili. Ale ve třetí třetině jsme se vrátili k naší hře a už jsme si to pohlídali," zhodnotil zápas Nosek.
Pardubice snížily náskok vedoucího Třince na rozdíl dvou bodů. Na ledě Ocelářů zvítězily i bez tří klíčových hráčů – Lukáše Sedláka, Martina Kauta a Jakuba Lauka. "Máme široký kádr. Kluci z béčka zase potvrdili, že mají kvalitu. Pomohli nám dneska i minule s Vítkovicemi," ocenil Nosek.