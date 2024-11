Zpátky do Třince. Ondřej Kovařčík v Motoru dlouho nevydržel, pokusí se navázat na tři tituly

Hokejový útočník Ondřej Kovařčík (29) se vrací do extraligového Třince, v jehož dresu získal tři mistrovské tituly. Český reprezentant začal sezonu v Českých Budějovic, minulé dva roky působil ve Finsku v týmu Jukurit Mikkeli. Zástupci Ocelářů a Motoru informovali o jeho přesunu na klubových webech.

"Jsme rádi, že se Ondra vrací do prostředí, které dobře zná. Ví, jak to u nás funguje, takže by měl dobře zapadnout. Chtěli jsme v útoku zvýšit konkurenci, doplnit kádr. Jsme spokojení, že se to povedlo," uvedl třinecký sportovní ředitel Jan Peterek.

Kovařčík byl v létě jednou z hlavních posil Českých Budějovic, na jihu Čech se mu ale příliš nedařilo. V 17 zápasech vstřelil tři góly a přidal pět asistencí.

"Chtěl bych Ondrovi poděkovat za to, co pro Motor odvedl. Jedna věc je, že se týmu ani jemu samotnému nevedlo tak, jak bychom si všichni představovali. Ale rozhodně to nebylo proto, že by nemakal," řekl sportovní manažer Motoru Jiří Novotný. Jihočeši podle jeho slov finance, které získají odchodem Kovařčíka, investují zpět do kádru.

Rodák z Nového Jičína působil v Třinci od mládežnických let. V extralize dosud Kovařčík odehrál 314 zápasů, ve kterých vstřelil 52 branek a přidal 72 asistencí. Titul získal v letech 2019, 2021 a 2022. S Oceláři ovládl i juniorskou extraligu.