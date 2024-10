Do čela Univerzitní ligy se posunuli Kings, první body zapsaly týmy z Brna

Univerzitní liga má za sebou našlapaný týden, ve kterém se odehrálo hned 10 duelů. Ve velmi dobré formě pokračovali nováčci z VŠE, na čelo tabulky se však díky výhrám proti východočeským týmům posunuli Kings. První body zapsaly týmy z Brna – MUNI uspěla proti ČZU a hokejisté z VUT bodovali proti North Wings a ČZU. Co dalšího se v ULLH událo?

Hradečtí odehráli vyrovnaný duel s Engineers

Hosté z Prahy vybojovali výhru v ČPP Aréně především díky velmi dobrému vstupu do utkání. Díky brankám Matějky a Theimera rychle odskočili do dvoubrankového vedení, domácí se na jednobrankový rozdíl dotáhli na konci první periody. Prostřední perioda byla velmi vyrovnaná, nakonec v jejím závěru přidali Engineers další branku. Domácí se radovali ve 46. minutě, došlo totiž k přesnému zakončení Macha. Hradečtí do konce bojovali o bodový zisk, pojistku do prázdné branky však přidal pražský útočník Dohnal.

UNIted HK – ČVUT Engineers Prague 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Budějovice zapsaly dalšího kanára

Black Dogs zkraje ročníku ukazují své útočné choutky naplno. Další gólové představení Jihočeši předvedli v duelu proti brněnské MUNI. Budějovice byly již od úvodních minut aktivnější, nakonec svému soupeři nasázely šest branek. Hattrickem se blýskl nejlepší kanonýr loňské sezony Matouš Masopust, který přidal také jednu nahrávku. Čtyři kanadské body posbíral obránce Jiří Kubeš a Jihočeši přidali na své konto další dominantní vítězství.

Black Dogs Budweis – HC MUNI 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Pardubice dál čekají na premiérové body

V enteria areně se odehrálo poměrně jednoznačné utkání ve prospěch pražských Kings. Úřadující šampioni dominovali již od úvodní minuty, ve které šli do vedení díky sólu Hadušovského. Domácí sice kousali a předvedli tři přesné zásahy do sítě UKčka, od bodů byli na míle vzdáleni. Hosté se ze vstřelených branek radovali osmkrát, k vidění byly šikovné teče, pěkné sólové akce i situace dva na gólmana. Ve střelecké pohodě pokračuje nováček Hadušovský, dvě trefy zapsal také David Jindra.

Riders Univerzita Pardubice – UK Kings Prague 3:8 (1:3, 1:2, 1:3)

Falcons zdolali dalšího těžkého soupeře

Domácí premiéra vyšla hokejistům z VŠE na výbornou, šlo však o pořádné drama. Do Prahy se vydali finalisté loňského ročníku z Plzně. Skóre se přelévalo ze strany na stranu a po 60 minutách se šlo za stavu 3:3 do prodloužení. V něm byli úspěšnější domácí, kteří ujeli do rychlého útoku a na konci úspěšné akce stál Jiří Fibigr, který předvedl přesnou trefu k levé tyči. Gólově byli v zápase vidět Fibigr a Uhlík, kteří zapsali po dvou gólech, na straně Plzně pokračoval v dobré formě Aleš Matoušek.

VŠE Falcons Prague – ZČU Akademici Plzeň 4:3pp (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

Kings si proti UNIted došli pro další výhru

Na další vítězství se pražští Kings pořádně nadřeli. Po první třetině sice hráči Karlovky vedli rozdílem dvou branek, ve druhé části se však hosté z Hradce dotáhli díky přesným zásahům Kyclta a Kotouse. Vítěznou branku vstřelil ve 47. minutě Matúš Hadušovský, který předvedl další parádní individuální akci. V závěrečném náporu UNIted se nic víc nestalo a Karlovka drží sérii bez ztráty bodu.

UK Kings Prague – UNIted HK 4:3 (3:1, 0:2, 1:0)

MUNI dosáhly na první triumf

Gólově bohatý duel byl k vidění v Brně. Domácí si zahráli proti pražským Farmers a sklidili pořádně cennou úrodu v podobě prvního vítězství letošní sezóny, a to rovnou poměrem 7:4. První třetina rozproudila emoce, ale v dalším průběhu duelu hráči MUNI ukázali klidnější hlavu a přesnější souhru. Dvěma góly se blýskli Jan Morev a Tadeáš Jakubec.

HC MUNI – ČZU Farmers Prague 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)

Ostrava potrápila Engineers

Velmi vyrovnaný duel se konal v Praze, kam dorazila Ostrava. BOčko několikrát v zápase vedlo, hlavně zvolilo skvělou vyčkávací taktiku a trestalo chyby Engineers. Domácí se však dokázali dotáhnout a duel dospěl za stavu 4:4 do prodloužení. Hned ve druhé minutě rozhodl nekompromisním zakončením Jakub Dohnal. Hokejisté z Ostravy však vybojovali na ledě jasného papírového favorita důležitý bod a ukázali, že se letos o účast v play off rozhodně poperou.

ČVUT Engineers Prague – BO Ostrava Vítkovice Steel 5:4pp (1:2, 2:1, 1:1 – 1:0)

Vyrovnaný souboj pro Cavaliers

Do Kuřimi dorazili hokejisté z Ústí nad Labem. Oba celky se přetahovaly o vedení v zápase, nakonec vše rozhodla třetí třetina, v níž se na malou chvíli dostali o krok dopředu hosté díky trefě Svobody. Hráči z VUT velmi rychle reagovali, přesný zásah zapsal Malý. Momentum na svou stranu strhli domácí v 50. minutě, kdy Slováček využil trestné střílení a o minutu později uzavřel střelecký účet utkání Jeřábek. Cavaliers následovali kolegy z Brna a zapsali první výhru v ročníku.

VUT Cavaliers Brno – HC North Wings Ústí nad Labem 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Budějovice pokračují ve střelecké krasojízdě

Jihočeští Black Dogs si vyšlápli také na plzeňské Akademiky, které na jejich domácí půdě porazili rozdílem tří gólů. Pod sedm vstřelených branek se navíc podepsal téměř celý útok Jihočechů, bez bodu skončili pouze dva forvardi. Třemi body se blýskl Tomáš Vochozka, na straně domácích vsítil dvě branky Marek Princl.

Akademici Plzeň – Black Dogs Budweis 4:7 (0:1, 3:4, 1:2)

Cavaliers natahují vítěznou šňůru

Nadupaný týden v ULLH uzavřel duel mezi ČZU a VUT. Hosté z brněnské VUT vkročili do duelu výborně a po první periodě se pyšnili tříbrankovým náskokem. Domácí Farmáři už s touto ztrátou nedokázali příliš vymyslet, nakonec utkání skončilo 3:5 v jejich neprospěch a po velmi dobrém vstupu do soutěže zapisují třetí porážku v řadě.

ČZU Farmers Prague – VUT Cavaliers Brno 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)

V tomto týdnu začíná vlna TOP zápasů, hned v úterý se v Ostravě střetnou hráči OSU a VŠB. V rámci ligy se odehrají další čtyři zápasy včetně Hokejového souboje univerzit v Brně. Všechny streamy budou jako vždy k dispozici na TV Tipsport.