Univerzitní liga už zná termíny nejprestižnějších duelů. Bitva o Prahu bude v listopadu

Univerzitní liga právě otevřela brány šesté sezony. Během celého následujícího ročníku bude k vidění kromě klasických ligových duelů také několik prestižních zápasů, které obohatí Univerzitní hokej extra porcí zábavy.

V průběhu září se rozjela již šestá sezona Univerzitní ligy. Od října už se kalendář hemží TOP zápasy, které jako vždy nabídnou skvělou atmosféru a velkolepou diváckou kulisu. Kam vyrazit?

Bláznivý podzim v univerzitním hokeji bude zahájen 15. října v Ostravě, kde se již tradičně uskuteční derby mezi Ostravskou univerzitou a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, které v Univerzitní lize společně reprezentují celek BO Ostrava. Ostravské derby má svou dlouholetou tradici, navíc stále drží divácký rekord v rámci univerzitního hokeje, který byl stanoven v roce 2023, na derby se loni přišlo podívat 9 000 diváků.

Hned o den později, ve středu 16. října, ovládne Univerzitní liga Brno. Do Winning Group Arény se vrací Hokejový souboj univerzit. Na ledě si to společně rozdají tradiční rivalové VUT Cavaliers Brno a HC MUNI. V loňském roce se brněnský Hokejový souboj univerzit zapsal do České knihy rekordů. Během druhé třetiny vytvořili ve vyprodané hale rámus o síle 118 decibelů, čímž překonali o pět decibelů dosavadní držitele rekordu, hokejové fanoušky z Havířova.

Východočeské derby

A krasojízda se nezastaví ani o týden později. Hned v pondělí 21. října dojde k velké premiéře pod hlavičkou Univerzitní ligy. V Pardubicích se uskuteční východočeské derby mezi Riders a nově vzniklým týmem UNIted HK. Nepůjde však o první střetnutí těchto dvou univerzit na ledové ploše, východočeské derby funguje už od roku 2014, ale poprvé půjde nejen o vítěznou trofej, ale také o body do ligové tabulky. Riders budou chtít před domácí kulisou zmírnit vzájemnou bilanci, která aktuálně hovoří v jejich neprospěch poměrem 1:5.

Tradicí na hokejové mapě je Bitva o Plzeň, která letos završí bohatý říjen v univerzitním hokeji. Jedná se o souboj týmů ze Západočeské univerzity a Lékařské fakulty v Plzni, letos se fanoušci sejdou na stadionu v Plzni 30. října. Akce sahá svou historií až do roku 2013, dnes už se jedná o tradiční akci podzimu v Plzni, která přilákala tisíce studentů, kteří si užili univerzitní hokej v jeho nejčistší podobě. Poslední ročník byl velmi úspěšný, do LOGSPEED CZ Arény si našlo cestu 3 054 diváků.

Připravte se na třetí ročník napínavého Souboje dobyvatelů, který se letos uskuteční v úterý 5. listopadu v Ústí nad Labem. V tomto hornickém derby se utkají hokejisté HC North Wings a BO Ostrava Vítkovice Steel. Minulý rok přilákal zimní stadion v Ústí nad Labem 1 055 nadšených fanoušků, a s vyrovnanou bilancí 1:1 je letošní zápas plný očekávání a napětí.

Den po Souboji dobyvatelů, 6. listopadu, se v Českých Budějovicích odehraje další velký zápas. Black Dogs přivítají nováčky z Hradce Králové. Tento duel bude jejich vůbec prvním vzájemným střetnutím, a vzhledem k napjaté historii mezi těmito týmy v extralize, se očekává, že i v Univerzitní lize půjde o velmi vyhrocený souboj.

Bitva o Prahu

Nadupaný týden završí Bitva o Prahu. Hokejový souboj univerzit v Praze se bude letos konat ve čtvrtek 7. listopadu. Nejprve fanoušky čeká souboj mezi ČVUT Engineers a ČZU Farmers, druhou dvojičku budou tvořit VŠE Falcons a UK Kings. Nově se letos bude Bitva o Prahu konat hned dvakrát, na podzim semifinálové boje určí majitele první poloviny poháru pro vládce Prahy, o absolutním králi se rozhodne v jarním finále.

Letošní série TOP zápasů vyvrcholí na Kladně, kde se na místním ČEZ stadionu utkají dva špičkové týmy – ČVUT Engineers Prague a ZČU Akademici Plzeň. Proč právě Kladno? Toto město je domovem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, a na soupisce Engineers najdeme několik hráčů, kteří prošli kladenskou mládeží. Mezi nimi vyniká David Routa, který si dokonce zahrál šest extraligových zápasů za Rytíře. Historická bilance mezi Engineers a Akademiky je výrazně ve prospěch Západočechů. Na jaře roku 2024 se univerzitní hokej na Kladně objevil poprvé a Plzeň tento duel vyhrála. Jak dopadne druhý vyostřený duel?