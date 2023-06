Japonec Kubo odmítl miliardy ze Saúdské Arábie, raději chce hrát Ligu mistrů

Saúdské vábení ve fotbalovém světě sílí. Přestupové okno je zatím plné přestupů do této bohaté země, ale ne každý touží hrát v lize, která kvalitou nemůže konkurovat nejlepším evropským soutěžím. Dokázal to klub Al Hilal, který do svých řad marně lákal japonského reprezentanta Takefuse Kubu (22).

Asijská útočná hvězdička zažila po přestupu do Realu Sociedad v létě loňského roku průlomovou sezonu. Kubo zaznamenal ve 35 zápasech La Ligy bilanci 9+4 a dodal celku, který si zajistil postup do Ligy mistrů, jiskru kreativity.

Al Hilal byl nejen ochoten zaplatit jeho výstupní klauzuli ve výši 60 milionů eur (1,42 miliardy korun), ale nabídl Kubovi smlouvu na 160 milionů eur (3,8 miliardy korun) za čtyři roky jeho služeb. Vzhledem k tomu, že je mu teprve 22 let, smlouva by ho zavazovala ke statisticky nejplodnějšímu období kariéry.

Kubo však podle španělského portálu AS nabídku odmítl. Peníze pro něj momentálně nejsou prioritou, protože by v příští sezoně rád poprvé okusil prestižní milionářskou soutěž.

Kubo je také nezbytnou součástí japonského národního týmu. Flashscore

Jeho bývalý klub Real Madrid tak přichází o značný příjem – vzhledem k tomu, že měl 50% klauzuli o prodeji, jeho hodnota pro Bílý balet by činila 24 milionů eur (570 milionů korun).

Kubo býval považován za velký talent světového fotbalu, pak jeho hvězda klesla a nějakou dobu trvalo, než se opět dostal mezi obdivované hráče. Je tedy pochopitelné, že po své první opravdu úspěšné sezoně nechce přijít o stabilitu a možnost dalšího rozvoje.