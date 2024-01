Je čas vrátit se tam, kam patřím, říká Adamczyková. Kvůli snowboardu bude dohánět kila

Úvod sezony česká snowboardkrosařka Eva Adamczyková (30) vynechala kvůli účasti v televizní taneční show StarDance. Přišla o dva závody, ale ve zbývajících deseti chce být připravená. O první body by chtěla jet 26. ledna ve švýcarském Svatém Mořici.

Adamczyková má za sebou několikaměsíční dřinu na tanečním parketu, kde pilovala standard i latinu a kvůli poněkud jiné sportovní disciplíně ubrala na váze, se kterou tradičně závody na snowboardu jezdí. V úvodních závodech prý kila mohou chybět, dvojnásobná olympijská medailistka ale tvrdí, že postoj na prkně nezapomněla. "Těším se na zimu, na snowboard a na první trénink v trati. Těším se na cely tým, se kterym odjíždím na soustředění. Nehodlám sezonu nijak odšudlat, na trati nechám maximum," říká odhodlaně.

Účast v taneční show, ve které skončila na stříbrné pozici, už pro ni zůstává kapitolou, která je uzavřená: "Je to za mnou. Užila jsem si to, tanec mi chybí, stejně jako lidi, které jsem díky němu potkala, ale možná i proto už se o tom teď nepotřebuji bavit. Myslím, že je čas vrátit se tam, kam patřím."

Televizní a filmový průmysl se ale Adamczykové ještě dál týkat přesto bude. Během zimy se také v českých kinech představí film s názvem "Efka – nejrychlejší holka vesmíru."

Efka - nejrychlejší holka vesmíru Eva Adamczyková - press

Kvalifikace na nejbližší závod Světového poháru se pojede 25. ledna ve Svatém Mořici, finálové jízdy jsou v plánu o den později. Kromě Adamczykové se na start postaví také trojice českych mužů Jan Kubičík, Radek Houser a Kryštof Choura.

"Výsledky kluků v prvních dvou závodech jsou nadějeplné. Všem se podařilo kvalifikovat do hlavních závodů, Kryštof se navíc probojoval do malého finále. Jejich časy ukazují, že všichni tři zvládli letní a podzimní přípravu skvěle a jsou připraveni do další části sezony," pochvaluje si dosavadní prezentaci svych svěřenců trenér Marek Jelínek.

Adamczyková by podle něj mohla svou výkonností pomoci i svým mužským kolegům. "Budeme rádi, když se Eva letos dostane na stupně vítězů a nevidím to jako nereálné. Utekly nám dva týmové závody, ale ještě jeden nás snad čeká. Tam cítím šanci na medaili," dodává kouč české reprezentace.

Program českého snowboardkrosového týmu v sezoně 2023/24:

25. – 26. 1. Svaty Mořic (Švycarsko)

2. – 4. 2. Gudairi (Gruzie)

1. – 3. 3. Sierra Nevada (Španělsko)

8. – 9. 3. Cortina d’Ampezzo (Itálie)

15. – 17. 3. Montafon (Rakousko)

22. – 24. 3. Mt. St. Anne (Kanada)