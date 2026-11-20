Za Jílkem skončil druhý úřadující olympijský šampion na této trati a světový rekordman Sander Eitrem z Norska, který nastoupil v rozjížďce s českým reprezentantem a byl o 1,1 sekundy pomalejší. Třetí čas zajel Polák Vladimir Semirunnij a za vítězem zaostal o téměř devět sekund.
"To, že se nám podařilo zajet takový čas, je skvělé. Je to níže položená trať a není to extra rychlý led. Patří mezi pomalejší ve Světovém poháru," řekl v nahrávce pro média Jílek, jenž zaostal jen o 1,75 sekundy za světovým rekordem. "Potvrzuje to skvělou formu, kterou oba dva máme," pochvaloval si.
Jílek a Eitrem se utkali v šesté z osmi rozjížděk a od startu byli suverénně nejrychlejší. Více než dvě třetiny trati se zároveň střídali ve vedení podle toho, kdo z nich jel po střídání ve vnitřní dráze. V předposledním kole si ale Jílek vypracoval půlsekundový náskok, který ve finiši ještě zvýšil.
"Věděl jsem, že jsem se od minulé sezony zlepšil a že s ním už teď dokážu držet tempo. Zároveň jsem ale věděl, že to bude velký boj a od začátku pojedeme rychle a rozhodne se v posledních dvou kolech, což se také stalo," uvedl Jílek. Jistotu, že vyhraje, získal ve chvíli, kdy najížděl na rovinku ve vnější dráze a byl v čele.
Vylepšený osobní rekord
Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina si vylepšil o 1,71 sekundy osobní rekord z ledna v Inzellu. Tři roky starý rekord dráhy Nizozemce Patricka Roesta posunul o více než deset sekund. Ještě v polovině trati to přitom vypadalo, že by mohl pokořit magickou hranici šesti minut. "Určitě jsem to někde v hlavě měl, ale spíše jsem se soustředil na to, abych porazil Sandera. Všechno ostatní šlo mimo," přiznal.
Další start v Obihiru čeká Jílka v sobotu, kdy se představí na trati 1500 metrů, na které byl v Pekingu třetí. "Opět bych chtěl uspět. Do Světového poháru se nově zapojil Jordan Stolz, který minulý týden v Pekingu chyběl. Je to další kandidát na pódiové umístění. Uspět bude těžší, ale nebojím se s ním poprat. Uvidíme, jak to půjde," dodal Jílek.
Osobní rekord si v Japonsku vylepšila i Kateřina Kainová, která s časem 4:12,04 obsadila 13. místo v divizi B v závodu na 3000 metrů. Lucie Korvasová byla šestnáctá.