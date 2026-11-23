Termín utkání
Čtvrtfinále Davis Cupu mezi Českem a Kanadou vypukne v úterý 24. listopadu v 16:00 našeho času. Hraje se na tvrdém povrchu v hale v italské Boloni.
Kde sledovat živě
Zápas nabídne televizní stanice ČT sport. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.
Formát
Každý zápas se hraje na dva vítězné body. V případě vyrovnaného stavu 1:1 po dvouhrách dojde na rozhodující čtyřhru, která se stejně jako dvouhra hraje klasicky na dva vítězné sety bez super tie-breaku.
Nominace jednotlivých týmů
Česko (Tomáš Berdych)
Jiří Lehečka (14. ve dvouhře / 361. ve čtyřhře), Jakub Menšík (15./579.), Tomáš Macháč (60./245.), Patrik Rikl (-/36.), Adam Pavlásek (-/41.)
Kanada (Frank Dancevic)
Félix Auger-Aliassime (17./574.), Liam Draxl (165./417.), Alexis Galarneau (190./297.), Duncan Chan (672./250.), Keegan Rice (614./1585.)
Kdo nastoupí?
Český tým bude proti oslabené Kanadě, která postrádá bývalou světovou desítku Denise Shapovalova i dalšího šampiona na úrovni ATP Gabriela Dialla, jasným favoritem na postup do semifinále proti Itálii, nebo Jižní Koreji.
Dá se očekávat, že na kurt stoprocentně půjde Jiří Lehečka. Aktuálně nejlepší český tenista v žebříčku ATP předvedl velmi solidní formu na halových betonech. Tou se prezentoval i Tomáš Macháč a je otázkou, zda kapitán Tomáš Berdych pošle do hry právě jeho, nebo Jakuba Menšíka, jenž musel individuální sezonu předčasně ukončit po ošklivém pádu ve Vídni a otřesu mozku.
Na straně soupeřů půjde skoro se stoprocentní jistotou do hry Félix Auger-Aliassime, ačkoli přes měsíc nehrál a řešil zdravotní problémy. Podobně jako Berdych má na výběr na pozici singlové dvojky také Frank Dancevic, jenž nasadí Liama Draxla, nebo Alexise Galarneaua.
Pokud dojde na rozhodující čtyřhru, mohou oba kapitáni kombinovat. Berdych možná opět vloží důvěru do sehraných deblových specialistů Patrika Rikla a Adama Pavláska. Šéf kanadského týmu Dancevic žádného deblového specialistu ve výběru nemá. Nejvýše na 250. místě je Duncan Chan.
Vzájemné zápasy
Česko včetně období Československa narazí na Kanadu poprvé v historii Davisova poháru.