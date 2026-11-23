Nejproduktivnější hráč
Hokejisté St. Louis Blues v týdnu čtyřikrát vyhráli a k tomu všemu byli ohromně produktivní, nasázeli celkem 27 gólů! Lídrem těchto útočných aktivit byl kapitán týmu Robert Thomas, který zažil tři tříbodové večery a měl bilanci 2+8.
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Přitom Kanaďan trávil na ledě průměrně jen lehce přes 18 minut, i tak mu to stačilo k bodové explozi. Perfektně pro něj vypadá také kolonka +/-, ve které si polepšil o jedenáct kladných bodů.
Brankář týdne
Zdá se, že Karlu Vejmelkovi roste v Utahu celkem slušná konkurence. Někdejší talent Detroitu Sebastian Cossa dostává stále víc prostoru a daří se mu, nejprve vychytal Colorado, od kterého dostal jediný gól a následně Anaheim, jehož hráči ho překonali dvakrát. Úspěšnost zákroků vytáhl na 95,2 %.
Celkem má vysoký Kanaďan bilanci 6-2-1 a ačkoliv inkasuje průměrně tři góly na zápas, tým s ním vyhrává. To předchozí tři duely s českým brankářem nezvládl ani jednou...
Čech týdne
Když kapitán Bostonu David Pastrňák bodoval, tak jeho Bruins vyhrávali. Během prohry 0:3 s Los Angeles to nevyšlo, ale následně zapsal gól a nahrávku proti Detroitu a gól a dvě asistence u vysokého vítězství 7:5 nad Washingtonem.
Průměrně trávil na ledě necelých dvacet minut a se čtrnácti střelami na branku patřil mezi špičku celé soutěže. Dělil se o šesté místo.
Highlight týdne
Třetí muž draftu z roku 2011, majitel Calder Trophy pro nejlepšího nováčka roku 2013, aktuálně majitel osmiletého kontraktu na 84 milionů dolarů i borec, který se v roce 2022 se 115 body dělil o druhé místo kanadského bodování NHL. To všechno je útočník Jonathan Huberdeau, který ve svých 33 letech debutoval v AHL v dresu Calgary Wranglers.
Důvodem bylo to, že kdysi hvězdný hráč se šel před zařazením do týmu Calgary Flames po operaci kyčle rozehrát na farmu. Bitvu proti týmu Coachella Valley Firebirds, kterou podpořil třemi nahrávkami a výrazně přispěl k výhře 4:3, sledovali z hlediště spoluhráči Mikael Backlund, Morgan Frost, Joel Farabee a další. "Strašně mě to zahřálo u srdce," řekl k návštěvě svých spoluhráčů pro NHL.com po zápase, ve kterém byl zvolen první hvězdou zápasu.
Po této bitvě se objevil Huberdeau ještě v jednom utkání, během výhry 4:2 nad Laval Rocket vstřelil vítězný gól a přidal nahrávku a působení v AHL tak zakončil s průměrem 2,5 bodu na zápas. A co je vlastně na celé situaci tak zajímavé?
Kanaďan byl ještě před pár lety jedním z nejlepších hokejistů soutěže, ale po trejdu z Floridy do Calgary naprosto zvadl a během čtyř sezon u Flames se jen jednou dostal aspoň k šedesáti bodům a jedinkrát překročil hranici dvaceti branek. To vše navíc vypadá ještě hůře vzhledem k tomu, že protihodnota – Matthew Tkachuk – získal s Floridou dvakrát Stanley Cup.
Navíc Huberdeau je v polovině kontraktu, který mu ročně zaručuje 10,5 milionu dolarů.
Statistika týdne
Neskutečný začátek sezony prožívá americká hvězdička Cutter Gauthier, dvaadvacetiletý útočník Anaheimu dal v listopadu jako první hráč historie čtyři hattricky v rámci jednoho kalendářního měsíce. Postupně to odnesly Ottawa, Vancouver, Pittsburgh a St. Louis. A kalifornský klub do konce měsíce čekají ještě čtyři zápasy. Gauthier je teď mimochodem rozjetý na 76 gólů.
Ze sociálních sítí
Americký veterán Brock Nelson zažil proti Anaheimu hodně zajímavé střídání, během několika vteřin na ledě zlomil dvě hokejky. Ale to mu vůbec nevadilo, výhru Colorada 4:0 podpořil dvěma góly a asistencí na další zásah.
Fotografie týdne
Celkem 23 utkání od startu sezony trvala neskutečná bodová série útočníka Connora McDavida z Edmontonu, během které zvládl získat 55 bodů (13+42). A jen tak mimochodem, na tuto metu se za celý poslední ročník 2025/26 dostalo jen 107 hráčů celé NHL.