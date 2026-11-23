Guľa přiznal, že rychlost, s jakou se po jeho odchodu z Rigy začaly objevovat nabídky, ho překvapila. "Jsem velmi překvapený, až zaskočený, jak se to zdynamizovalo v průběhu jednoho až dvou dnů," uvedl v rozhovoru pro slovenskou televizi STVR.
Zájem podle něj přichází hned ze tří různých soutěží. "Z nejvyšší slovenské a české. I jeden špičkový švédský klub," prozradil slovenský trenér, který ovšem žádného z potenciálních zaměstnavatelů nechtěl konkrétně jmenovat.
V českém prostředí se Guľa v minulých týdnech dostal do spojení s olomouckou Sigmou, nyní se jeho jméno skloňuje také v souvislosti se Spartou. Letenský klub po odvolání Briana Priskeho hledá nového hlavního trenéra. Guľa už v minulosti působil v české lize, když mezi lety 2019 a 2021 vedl Viktorii Plzeň.
Vedle klubových nabídek má na stole také možnost pokračovat v Lotyšsku, tentokrát na reprezentační úrovni. "Oslovil mě lotyšský svaz," potvrdil s tím, že se jednalo o jednání o pozici hlavního trenéra národního týmu. Zájem federace vnímá jako ocenění práce, kterou v zemi odvedl.
Přestože tuto možnost nezavrhl, jeho preference zůstává poměrně jasná. "Cítím, že mě stále více naplňuje každodenní práce v klubu," naznačil Guľa, jakým směrem by se jeho další kroky mohly ubírat. Po odchodu z Rigy si chce zároveň dopřát čas na odpočinek. "Je to dynamické, uvidíme," dodal.
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