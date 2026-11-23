"Brian dostal po říjnové reprezentační pauze od vedení klubu šanci na zlepšení výsledků a herního projevu. K dlouhodobé výsledkové krizi se v utkání proti Liberci přidal i neuspokojivý herní projev, a proto jsme se rozhodli hlavního trenéra odvolat. Brianovi děkuji za odvedenou práci a přeji mu hodně úspěchů v dalším působení,“ uvedl pro klubový web na adresu Priskeho výkonný místopředseda představenstva Sparty František Čupr.
Společně s dánským koučem skončili i jeho asistenti Diarmuid O’Carroll a Lukas Babalola.
Hlubokou sparťanskou krizi odnesl i Rosický. "Společně jsme se shodli, že je potřeba tuto kapitolu uzavřít a posunout se dál. Současně vidíme, že by byla chyba přijít o Tomášovy zkušenosti. Proto se s ním v následujících týdnech budeme bavit o případné další spolupráci s klubem," přiblížil Čupr.
Rosického nástupcem zvolilo představenstvo Sivoka. "Vážím si této šance a jsem i díky loňské zkušenosti připravený se této pozice ujmout. Mým prioritním úkolem je v nejbližších hodinách představit nového trenéra. Chci pokračovat v přípravě na nadcházející přestupové období a o tom, kdo z hráčů v kádru zůstane i po zimní pauze, rozhodnou výkony ve zbylých zápasech podzimu," uvedl někdejší reprezentační obránce.
Dánského trenéra by ve funkci mohl nahradit Adrián Guľa, jenž je po konci v lotyšské Rize čerstvě bez angažmá. Sparta o slovenském kouči, který v minulosti působil mimo jiné v Plzni, uvažovala už v minulosti. Typologicky se hodí k současnému kádru a navíc je zvyklý pracovat se zahraničními hráči.
Priske i Rosický doplatili na vleklou výsledkovou krizi. Sparta zvítězila jen jednou z posledních devíti soutěžních zápasů a v Chance Lize ztrácí ze čtvrtého místa propastných 13 bodů na vedoucí Slavii.
Letenským se nedaří ani na mezinárodní scéně, v Evropské lize mají po čtyřech odehraných kolech na kontě čtyři body a před sebou náročný los – Alkmaar (doma), Salcburk (venku), Crystal Palace (venku) a Rennes (doma).
Tabulka Chance Ligy
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