"Věděl jsem, co za časy zajeli ostatní závodníci. A že na to, abych překonal Jordana nebo Ninga, tak bych musel zajet skvělý výsledek, což se mi bohužel nepovedlo. Na třetí místo jsem ale měl. Kdybych nezaváhal ve druhém kole, tak bych to zvládnul," řekl Jílek v nahrávce pro média.
Talentovaný Čech v pátek v Japonsku ovládl závod na 5000 metrů, o den později chtěl navázat na týden starý bronz na patnáctistovce. Zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně se představil až v závěrečné rozjížďce společně s Nizozemcem Kjeldem Nuisem, kterého zásluhou vydařeného finiše porazil, na stupně vítězů se však neprosadil.
"Start a první kolo se povedly, zajel jsem ho přesně podle plánu. Ve druhém kole přišlo trochu zaváhání, ale upřímně řečeno nevím kde, to ještě budeme muset analyzovat. Druhé kolo bylo slabší, ale třetí se zase povedlo. Celkově to nebyla ideální patnáctka, ale už se tam postupně dostávám," řekl Jílek.
Ning Čung-jen i Stolz, který v Pekingu před týdnem nestartoval, překonali osm let starý rekord dráhy Rusa Denise Juskova. Jílek byl v Obihiru o 15 setin sekundy pomalejší než v čínské metropoli. V průběžném pořadí disciplíny je pražský rodák druhý.
Svěřence novozélandského kouče Kalona Dobbina čeká v Japonsku ještě jeden start, v neděli se představí společně s Kateřinou Kainovou v závodu smíšených štafet. "Bude to pro nás úplně něco nového. V tréninku jsme si jednou předávku zkoušeli, ale uvidíme, jak nám to půjde. Z kolečkového bruslení jsem ale na štafety zvyklý, takže věřím, že budu mít proti klasickým bruslařům lehkou výhodu," dodal Jílek.