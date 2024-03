Brankář Jindřich Staněk (27) má za sebou perné období. V listopadu vychytal v dresu národního týmu postup na Euro, na začátku roku se stal nejdražším brankářem české nejvyšší soutěže a Plzeň vyměnil za Slavii. Na prvním soustředění se ale zranil a debut v sešívaném dresu si odbyl až na začátku března v derby se Spartou. Teď je zpátky a v Livesport Daily se mezi reprezentačními duely proti Norsku a Arménii rozpovídal o náladě v národním týmu i o psychicky náročném období kariéry.

V listopadu odchytal závěrečné dva duely kvalifikace o postup na evropský šampionát, kdy národní tým vedl ještě Jaroslav Šilhavý. Jako s brankářskou jedničkou s ním pravděpodobně počítá i nový reprezentační kouč Ivan Hašek, který ho postavil do pátečního vítězného duelu v Norsku.

"Všichni jsme byli zvědaví na to, jak to bude pod novým realizačním týmem probíhat, jaké budou změny. Těšili jsme se, protože od posledního srazu uplynuly čtyři měsíce, což je strašně dlouhá doba. Cítím v týmu tu novou a čerstvou energii. Je to něco nového, něco jako když jdete do nové práce,“ přibližuje Staněk.

Livesport Daily #221: Repre pod Haškem? Jako přijít do nové práce, líčí Jindřich Staněk Livesport

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Psychicky náročné období po přestupu do Slavie.

Hru brankářů nohama.

Vychytanou tutovku Erlinga Haalanda.

