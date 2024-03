Livesport Daily #220: Bez cizinců by šla extraliga dolů. Kassian nebyl dobrý krok, říká Mikeska

Kanadský hokejový útočník Zack Kassian přicházel v lednu do Sparty jako velká posila před play off, ovšem hráč, který nasbíral v NHL přes sedm stovek startů, angažmá v pražském klubu z osobních důvodů předčasně ukončil a odletěl zpátky do Kanady. Sparta i bez něj postoupila s přehledem do semifinále a patří k největším adeptům na titul. Jaká je realita v angažování zahraničních hráčů v podání extraligových klubů a jaký přínos mají hráči z Kanady a Ameriky? To všechno jsme v dnešním vydání probrali s bývalým extraligovým hráčem a současným trenérem a expertem Michalem Mikeskou.

Necelé dva měsíce. Jen tak dlouho trvalo angažmá třiatřicetiletého forvarda Zacka Kassiana v pražské Spartě. Bývalý útočník Buffala, Vancouveru, Edmontonu nebo Arizony odehrál v dresu pražského klubu jen osm zápasů, do play off už nezasáhl a z osobních důvodů se vrátil zpátky za oceán.

"Byl jsem skeptik od začátku. Neviděl jsem tam úplně konkrétně to, co by měl do týmu přinést. Doufal jsem, že nás může příjemně překvapit, ale to se nakonec bohužel nestalo. Nemyslím si, že by to Spartu mělo nějak víc zasáhnout a ovlivnit, mají široký kádr a já tam vidím hráče, kteří ho mohou nahradit. Třeba jako teď Miroslav Forman v sérii proti Liberci," říká Michal Mikeska.

Livesport Daily #220: Bez cizinců by šla extraliga výrazně dolů, ale Kassian nebyl dobrý krok, říká Michal Mikeska Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Vývoj reputace amerických a kanadských hráčů v Česku.

Přínos zahraničních hráčů v extralize.

Kvóty a omezení na zahraniční hráče.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.