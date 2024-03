Livesport Daily #218: Že jsem něco flákal? Vím, co pro fotbal dělám, říká Alijagič

Livesport Daily #218: Že jsem něco flákal? Mrzí mě, že to někdo říká, vím, co pro fotbal dělám, říká Alijagič.

Je mu stále teprve 20 let, ale jeho fotbalový životopis už je poměrně bohatý: Sparta, Slavia, Liberec, ale také Olympiakos, Maribor a aktuálně Zbrojovka Brno. Denis Alijagič patří i do kádru české jednadvacítky, která zítra v Pardubicích odehraje přátelské utkání proti Severnímu Irsku a příští týden v Hradci Králové důležitý kvalifikační duel s Islandem. Jak Alijagič vnímá sílu aktuálního výběru Lvíčat? Proč chtěl odejít ze Slavie do Řecka a proč se do Edenu i přes zájem sešívaných nevrátil? O tom hovořil v podcastu Livesport Daily.

"Na podzim jsem byl s jednadvacítkou poprvé a z týmu jsem už tenkrát cítil sílu. Teď spousta hráčů začala ve svých týmech nastupovat, máme tu velkou konkurenci. Takže kvalifikaci o Euro nevzdáváme, musíme všechno vyhrát a doufat, že týmy okolo nás budou ztrácet," popisuje Alijagič situaci v kvalifikační skupině, kde zatím Češi mají po třech zápasech jen dva body.

Alijagič byl před pár lety velkou nadějí Slavie, pak se ale rozhodl, že chce z Edenu odejít: "Ze Slavie tenkrát zaznělo, že na ni nemám hlavu. S tím bych nesouhlasil, protože mentální stránku považuju za něco, na čem naopak můžu stavět. Vždycky jsem chtěl být hlavně úspěšný, tak jsem nastavený. Ale Slavii to nezazlívám, protože je pravda, že tenkrát jsem chtěl za každou cenu odejít. Přišla totiž ta nabídka z Olympiakosu, která mě lákala, měl jsem velké oči a panu Bílkovi ze Slavie jsem otevřeně řekl, že už tam nechci být," vzpomíná.

"Mrzelo mě, když se o mě psalo, že něco flákám nebo že jsem problémový. Sám vím, kolik fotbalu dávám a kolik jsem toho pro něj v životě udělal. Dneska věřím, že ani Slavia pro mě třeba nemusí být uzavřená kapitola. Vždycky jsem koukal na Tribunu sever, jak skandovala jméno útočníka Mešanoviče a představoval jsem si, že ve stejném rytmu jednou budou skandovat to moje. Pořád to v sobě mám, že bych to ještě chtěl dokázat a zažít," uzavírá Alijagič.

V úterní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Proč se spálil v Řecku a jak mu pomohl Tomáš Vaclík.

Jestli by v budoucnu chtěl reprezentovat Česko nebo Bosnu.

Jestli se hráčů v Brně dotýká probíhající prodej klubu.

