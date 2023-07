Livesport Daily #35: Další Češi v KHL? Jsem zklamán, ale soudit nebudu, říká Roman Will

KHL byla pro Romana Willa (31) vysněnou destinací. Ale o tom, že by v ní zůstal i poté, co Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, neuvažoval ani minutu. Rozvázat smlouvu v Čeljabinsku však nebylo jednoduché. Nejprve dosáhl jejího přerušení a definitivní jistotu, že se do Ruska nebude muset vrátit, získal až letos v květnu. Jak se brankář Pardubic dnes dívá na hokejisty, kteří si s odchodem do KHL nelámou hlavu, přestože pro ně automaticky znamená stopku v reprezentaci?

"Nechci nikoho soudit, ale já to nechápu. Pro mě vždycky bylo důležité, abych mohl v klidu spát vedle své rodiny, a proto jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl," řekl v novém dílu podcastu Livesport Daily Will, který po odchodu z Čeljabinsku podepsal smlouvu v Pardubicích. Vzpomíná, že i jeho tehdejší angažmá budilo v Česku velké emoce.

Přestože se spoluhráči Tomášem Hykou a Lukášem Sedlákem nevěděli, jak se ze smlouvy vyvázat. "Samozřejmě jsme si pohrávali s myšlenkou, že utečeme. Ale my jsme nevěděli, jaké to může mít následky, co by nám potom hrozilo, jestli vězení. I takové myšlenky se nám honily hlavou."

Přiznává, že se tehdy bál hlavně o rodinu, v Česku měl manželku a dvě malé dcerky. "Když mi někdo tehdy vyhrožoval, že nám podpálí barák, tak doufáte, že se to nestane, ale co když se ten jeden člověk sebere a udělá to."

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme probrali i další témata:

Willův pohled na hráče, kteří dnes do KHL odcházejí.

Jeho budoucnost v dresu pardubického Dynama.

Kam až sahá hráčská etika a morálka.

