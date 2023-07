Pardubické Dynamo hlásí první letní posilu. Ze zámoří se vrátil útočník Kaut

Martin Kaut podepsal na východě Čech smlouvu do roku 2025.

Útok Dynama Pardubice posílí Martin Kaut (23), který oblékne dres Východočechů znovu po více než dvou letech. Smlouvu s nimi podepsal smlouvu do roku 2025. Třetí tým uplynulého ročníku extraligy to uvedl na svém webu.

"Jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit do Dynama. Když už se vědělo, že nebudu hrát v Americe, klub se mi ozval, rychle jsme se domluvili a jsem rád, že to dopadlo. Všechno tady znám, hrál jsem tu od mládeže, takže se těším, že budu znovu oblékat pardubický dres," řekl český reprezentant.

Kaut přišel do Pardubic v sezoně 2014/15 ze Žďáru nad Sázavou, v extralize debutoval o dva roky později. V roce 2018 si jej v 1. kole draftu vybralo na 18. místě Colorado a Kaut hned zamířil do jeho záložního celku.

V NHL se však příliš neprosadil ani po lednové výměně do San Jose. Celkem v elitní soutěži odehrál jen 56 zápasů, v nichž vstřelil šest gólů a přidal pět asistencí. V sezoně 2020/21 si na čtyři zápasy odskočil do Pardubic, působil i ve Švédsku.

V létě mu vypršela tříletá nováčkovská smlouva. V květnu startoval na mistrovství světa v Tampere a Rize, kde Češi skončili osmí a zaznamenali nejhorší výsledek v historii.

"Bude velkou posilou, získal zkušenosti v NHL a je stále ve věku, kdy má kariéru před sebou. Je to typ útočníka, jakého potřebujeme. Navíc je to náš odchovanec a vrací se do prostředí, které dobře zná," řekl o Kautovi majitel pardubického klubu Petr Dědek.