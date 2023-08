Livesport Daily #71: Proti Slavii nic nemám, ale palce držím Spartě, říká Lukáš Železník

Bývalý fotbalový útočník Lukáš Železník (33) odehrál v české lize 105 zápasů a v dresech Zlína, Slavie, Mladé Boleslavi a Opavy nastřílel celkem 16 gólů. Se Slavií dokonce získal titul, přestože se celý život paradoxně považuje za fanouška Sparty. Před pár lety se rozhodl ukončit kariéru a dnes prodává auta. Po světě fotbalu se mu prý nestýská, české fotbalové prostředí v něm nezanechalo nejlepší vzpomínky. I o tom je nový podcast Livesport Daily.

"Po mojí první povedené ligové sezoně ve Zlíně se ozvala asi půlka ligy, ale samozřejmě Slavia byla ze všech nejatraktivnější. Chtěl mě trenér Uhrin. I když jsem odmala fandil Spartě, tak jsem neváhal. Bral jsem to tak, že se mi plní sen, že můžu do jednoho z největších českých klubů. Byla by chyba tu nabídku nevyužít," vypráví Lukáš Železník a přiznává, že se mu tenkrát otočil svět o 180 stupňů. "Zázemí, fanoušci, stadion, spoluhráči, to všechno pro mě bylo jako z jiného světa."

Dnes je ale Železník znovu fanouškem Sparty, i když jak sám říká, není žádným fanatikem a proti Slavii nic nemá: "Spartě fandím a přeju ji, ať má co nejlepší výsledky. V mládí mi šla blíž k srdci a to mi zůstalo."

Otevřeně o tom může mluvit i proto, že už s fotbalovým prostředím nemá nic společného. "Chtěl jsem po kariéře pracovat jako vedoucí týmu ve Zlíně, zařizovat klukům věci. Nabídl jsem se, že to budu klidně nějaký čas dělat i zadarmo, aby si mohli vyhodnotit, jestli to dává smysl. Ze Zlína slíbili, že se mi ozvou, ale už se nikdy neozvali. Takže jsem musel řešit, co bude dál a nakonec jsem se stal prodejcem aut," popisuje svůj příběh po konci kariéry Železník.

"Abych pravdu řekl, z fotbalu mi chybí asi jen ty radostné emoce. Co se týká fotbalového prostředí v Česku, to mi moc nechybí, to už přešlo. Ani se moc nedívám na zápasy, jsem hodně s rodinou a věnuju se spíš jim," vysvětluje Lukáš Železník.

Livesport Daily #71: Jak se sparťanovi hrálo v sešívaném dresu? Livesport

V aktuální epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

