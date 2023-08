Livesport Daily #70: Problém match fixingu je u nás velký a byl dosud opomíjen, říká Jančík

Vymyšlenou penaltu z utkání Admiry Praha proti béčku Českých Budějovic viděl v tomto týdnu asi každý český fotbalový fanoušek. Pozadí zápasu bude řešit policie, ale klíčová otázka je – šlo o ojedinělý případ nebo jsou podobné věci v nižších patrech českého fotbalu k vidění častěji? Co je to match fixing a proč s ním máme v Česku extrémní problémy? O tom je dnešní díl s bývalým novinářem MF DNES Miloslavem Jančíkem, který o match fixingu psal jako jeden z prvních v Česku už v roce 2018.

"Společnost Sportrada, která vyhledává podezřelé zápasy a dává o nich zprávu národním svazům, identifikovala v roce 2022 v Česku 56 podezřelých sportovních událostí, většina z nich byla ve fotbale. To nás řadí na druhé místo mezi všemi zeměmi, kde se tento ukazatel sleduje. Tahle statistika nejlépe ukazuje, jak závažný tenhle problém u nás je," předkládá Miloslav Jančík jasná čísla, která ukazují, že víkendové extempore sudího Patáka zdaleka nebylo v rámci českého sportu ojedinělou záležitostí.

A co vlastně match fixing je? "Všichni známe ovlivňování zápasů kvůli sportovnímu prospěchu. Tady jde ale o něco jiného, o sportovní sázky. Ti organizátoři se nevystavují žádnému nebezpečí, na zápasy totiž nechodí a všechno řeší přes internet. A velmi často to ani nejsou Češi, ovlivňování zápasů zajišťují mezinárodní gangy," vysvětluje Jančík.

Po skandální penaltě v zápase Admiry Praha proti béčku Dynama České Budějovice se o této problematice hodně mluví, ale je vůbec nějaká naděje, jak ji vyřešit? Podle Jančíka ano, ale chce to systematickou práci.

"FAČR navenek nevyvíjí žádnou viditelnou aktivitu, která by vedla k tomu, že tyto zápasy budou potírány. Řeší se tu problém z Admiry, vidíme tvrdé reakce, ale jsou tu desítky dalších zápasů, které nikdo neřeší. Připadá mi to teď jako divadlo navenek," myslí si Jančík. "Každý fotbalový svaz dnes musí mít svého Integrity Managera, člověka, který by se měl zabývat jen tím, aby zápasy probíhaly čistě. Tam, kde to funguje pořádně, nedělá ten člověk nic jiného a věnuje se pouze této činnosti. U nás na FAČRu má tento člověk na starosti asi tři další agendy, takže není možné, aby jeho výsledky byly stejné, jako jsou v jiných zemích," uzavírá Jančík.

